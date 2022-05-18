Seren Serengil'e büyük şok! Soyuldu!

Ünlü şarkıcı Seren Serengil sahibi olduğu markaya ait mağazadaki çalışanı tarafından soyuldu. Çalışan, müşterilere satmak için kendisine zimmetlenen 30 bin liralık mallarla kayıplara karıştı. Seren Serengil, şikayetçi oldu.

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' sunucusu ve ünlü şarkıcı Seren Serengil'in adıyla kurulmuş ünlü bir markası ve bu markanın satıldığı Nişantaşı'nda bir mağazası vardı.



Geçtiğimiz aylarda 26 yaşında İrem M. isimli bir çalışan tezgahtar olarak işe başladı.



İddiaya göre çalışan İrem, müşterilere gerekli ilgiliyi göstermiyor, ürünleri değiştirmek isteyen müşterilerden paralar alıyordu.



Sosyal medyadan bir ürün alan müşterinin malı değiştirmek istemesi üzerine para almasına rağmen, bir ayı aşkın sürede değişim yapmadığı ortaya çıktı.



ŞİKAYETÇİ OLDU



Müşterilerin ihbarları sonrası mağaza müdürü tarafından geçtiğimiz gün envanter sayımı yapıldı. Yine iddiaya göre envanterde eksik sayıda mal çıktı.



Malların İrem'e kayıtlı olmasına ve kendisine rağmen malları iade etmedi. Serengil, yaşananlar üzerine kendisini soyan çalışanını savcılığa ihbar etti.



Çalışanı tarafından yaklaşık 30 bin liralık zararının olduğunu söyleyen Serengil'in ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



