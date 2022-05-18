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Özge Özpirinçci'nin kızı göründü

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, kızları Mercan’la görüntülendi.

Ekleme: 18.05.2022 - 14:51 Güncelleme: 18.05.2022 - 14:52 / Editör: Ozge Selin
2014 yılında 'Tatar Ramazan' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan 35 yaşındaki Özge Özpirinçci ile 38 yaşındaki meslektaşı Burak Yamantürk, geçtiğimiz eylül ayında sade bir nikahla evlenmişti.

Mercan bebek
Marmaris'te düzenlenen küçük bir düğün töreninde birbirine 'evet' diyen çifte, bu özel günde akrabaları ve yakın dostları şahitlik etmişti. Evlendiğinde kızına hamile olan Özpirinçci, geçtiğimiz kasım ayında kızı Mercan'a kavuşarak ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı.

Özge Özpirinçci'nin kızı göründü

Ailece takıldılar
Çift, önceki gün bebekleriyle birlikte Yeniköy’deki Molka adlı kafede otururken görüntülendi. Keyfi yerinde olan aile, bir şeyler yedikten sonra evlerine geçti.

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