. Özcan Deniz''den Feyza Aktan'a boşanma şartı: Sevgilin olursa para ödemem
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Beyaz Gazete
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Özcan Deniz''den Feyza Aktan'a boşanma şartı: Sevgilin olursa para ödemem

Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan, boşanma protokolünde bulunan çarpıcı maddelerden bahsetti.

Ekleme: 18.05.2022 - 12:55 Güncelleme: 18.05.2022 - 13:06 / Editör: Ozge Selin
49 yaşındaki ünlü şarkıcı Özcan Deniz ile 30 yaşındaki çocuğunun annesi eski eşi Feyza Aktan arasındaki gerilim bitmek bilmiyor.

Olaylı bir boşanma süreci yaşayan Özcan Deniz; eski eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanmış, davadan beraat ettikten sonra Aktan'ı affettiğini belirtmişti.

Özcan'ın istediklerini sıraladı
Aktan, bir ay önce oğlu Kuzey’i alarak ailesinin yanına Antalya’ya yerleşmişti. Özcan Deniz’in yeniden velayet davası açmasını engellemek için tekrar İstanbul’a dönen Aktan, yaşadıklarını katıldğı programda anlattı.

"Feyza'nın sevgilisi olamaz"
Boşanma protokolündeki çarpıcı maddeleri açıklayan Aktan, “Boşanırken sözleşmemize ‘Boşandıktan sonra Feyza’nın sevgilisi olamaz, olursa verilen tüm maddi imkanlar geri alınacaktır’ diye bir madde ekledi.

O kadar güçlü bir adamla savaşıyorum ki tek silahım haklılığım.” dedi.

Özcan, İranlı Samar'a aşk yaşıyor
Çocuğunun annesi Feyza Aktan'ın sevgilisi olmasını istemeyen Özcan Deniz, boşanır boşanmaz İranlı modacı Samar Dadgar'la aşk yaşamaya başlamış hatta evlilik teklifi etmişti.
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