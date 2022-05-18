Hayatını kaybeden Özlem Sarıkaya Yurt'un son paylaşımı sevenlerini gözyaşlarına boğdu

Bir süredir kanserle mücadele eden, NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt'tan acı haber geldi. 39 yaşındaki ünlü spiker Özlem Sarıkaya Yurt'un yaşamını yitirmesinin ardından meslektaşları sosyal medyadan taziye mesajları yayınladı. Öte yandan genç televizyoncunun ölümünden önce yaptığı son paylaşım sevenlerini gözyaşlarına boğdu.

Televizyon ekranlarının başarılı spiker Özlem Sarıkaya Yurt'tan acı haber geldi.



39 yaşındaki Özlem Sarıkaya Yurt, bir süredir meme kanseri teşhisi ile tedavi görüyordu.



Ünlü spiker 2013 yılında anne olmuştu.



SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü spikerin sosyal medyadaki son paylaşımı da takipçilerin dikkatini çekti.



"GÜZEL HABERLER, GÜZEL İNSANLAR…"

Yurt, gökkuşağı fotoğrafı paylaşıp altına, "Güzel haberler, güzel insanlar, güzel doğa ana günü" ifadelerini kullanmıştı.



Bu paylaşımı sosyal medya takipçilerini oldukça üzdü.



Ünlü spiker, tedaviyi başarıyla sonlandırıp sağlıklı günlere dönüş umudunu belirten bir paylaşım yapmıştı.



Spikerin kendi doğum gününde yaptığı bu paylaşım sevenlerini hüzne boğdu.



İletişim Başkanı Fahrettin Altun bir paylaşımda bulunarak, "NTV haber spikeri Özlem Sarıkaya Yurt'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, dostlarına ve kurumuna başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.





Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin: "NTV'nin sevilen isimlerinden Özlem Sarıkaya'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar dilerim. Basınımızın başı sağ olsun..."



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Genç yaşta kaybettiğimiz NTV spikeri Özlem Sarıkaya'ya Allah'tan rahmet diliyoruz… Mekanı cennet olsun… Değerli ailesinin başı sağolsun… #NTV ailesine ve tüm basın mensuplarına başsağlığı dileriz…"



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "NTV haber spikeri Özlem Sarıkaya Yurt'a Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm basın camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "NTV haber spikeri Özlem Sarıkaya Yurt'un vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Genç yaşta vefat eden Özlem Hanım'a Cenabı Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve basın camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum."



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "NTV haber spikeri Özlem Sarıkaya Yurt'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Genç yaşta yitirdiğimiz Sarıkaya'nın ailesine, sevenlerine ve başta NTV ailesi olmak üzere tüm basın camiasına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin."



