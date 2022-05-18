Ece Erken'den şok eden açıklama!

Avukat Şafak Mahmuzyazıcıoğlu, Ocak ayından kendi mekanını cinayete kurban gitmişti! Eşi Ece Erken, bir canlı yayına katıldı. Çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Bakırköy'de ortağı olduğu balık restoranında öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 61 sayfalık iddianamede, Kadir Yasak, Seccad Yeşil ve Serkan Dakman hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istenirken, Sanıklar Ali Yasak ve Abdulkadir Kara hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 12 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.



Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) eski yöneticilerinden ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamenin ayrıntıları ise hayrete düşürdü.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanıklardan Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın Bakırköy ve çevresinde 'Drej Ali' lakaplı öz amcası olan Ali Yasak'ın yıllardır kamuoyunda bilinen korkutucu gücünü kullanarak bölgede söz sahibi olmaya çalıştığı belirtildi.



'ÖZÜR DİLEYECEK YOKSA, ŞAFAK'I VURACAĞIZ'



İddianamede Gökhan Karakan'a ait cep telefonu incelemesinde, Kerem Öztürk ile whatsapp yazışmalarında, Seccad Yeşil'in Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na mesaj atarak küfürlü konuştuğu tespit edildi. Mesajlarda 'Paramızı verin siz burada hayırdır', 'Fazlasıyla alacağız diyorlar', 'Şimdi makinem olsa hepsine sıkardım', 'Şimdi Kadir abi aradı. 'O Şafak gelecek senden özür dileyecek, yoksa vuracağız' dediler şeklinde mesaj attığı da kaydedildi.



'10 BİN DOLARA ADAM ÖLDÜRÜYORLAR SENİ DE ÖLDÜRÜRÜM'



İddianamede daire satış fiyatı ile ilgili olarak sanıklardan Kerem Öztürk'ün Suphi Malgaz'ı aradığı ifade edilerek, şunlar aktarıldı: 'Suphi Malgaz'ın ilk başta inkar ettiği ancak daha sonra Gökhan Karakan'ın 'bizim aradaki 170 bin liradan haberimiz yok, alıcı yanımızda ondan öğrendik ama bu parayı bize ödemen gerekiyor' dediği ve Gökhan Karakan'ın bu konuya müdahil olmasının nedeni olarak Kerem Öztürk'ün kendisine 450 bin lira borcu olması ve Ohannes Çatak'ın kendisinin kapalıçarşıdan arkadaşı olmasını öne sürdüğü anlaşılmıştır.



Sanıklar Gökhan Ataş, İbrahim Çadırcı, İrfan Engin, Mehmet Altun, Ahmet Yalçın, Buğra Hançer, Mehmet Sedat Sade ve Rasim Türker Kaplan hakkında 'Suçluyu kayırma' suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar, sanık Batuhan Aldatmaz hakkında ise 'Suçluyu kayırma' ve 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame mahkeme tarafından kabul edildi.



'RACONUNU BİZ KOYMADIK AMA BİZ KESERİZ'



Ünlü sunucu Ece Erken, instagram hesabından bir paylaşım yapmıştı. İddanamedeki ayrıntıları büyük tepki gösterdi: 'Şafak özür dileyecek diyor ya abi kim? Şafak'a kim özür diletecekti?'



Ünlü sunucu Ece Erken bir canlı yayına katıldı.



Erken, çarpıcı açıklamalarda bulundu.



'Tuvalete gidince kanı fark ettim...'



Ünlü sunucu şu ifadeleri kullandı: İçim tabi ki rahat değil. İdam edilmelerini görmek isterdim. Eşimin öldürülüşünü izledim. Şafak'ı görüyorlar sonra silah almaya gidiyorlar. AVM'de silah alışverişi yapıyorlar. Vurduktan sonra sağlık ekibinin müdahalesini izliyorlar sonra gidiyorlar. Serkan Dakman yakalanmadı, Bulgaristan'da olabilirmiş'