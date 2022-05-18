. Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın mutlu günü! Yüzükler takıldı...
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Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın mutlu günü! Yüzükler takıldı...

Güzel oyuncu Ebru Şahin ile dünyaca ünlü basketbolcu Cedi Osman artık nişanlı.

Ekleme: 18.05.2022 - 15:12 Güncelleme: 18.05.2022 - 15:12 / Editör: Ozge Selin
Destan dizisinde Akkız karakterine hayat veren güzel oyuncu Ebru Şahin, milli basketbolcu Cedi Osman ile uzun süredir olan ilişkisini evliliğe doğru götürüyor.

Ünlü çift, dün nişanlandıklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Ebru Şahin, nişandan fotoğrafları Instagram'dan yayınladı.

"Olaylı bir gün"

Güzel oyuncu, yayınladığı karelere "Dün biraz olaylı geçti diyelim." yazdı.

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