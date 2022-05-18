Demet Akalın: Yeniden patladım

Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamalarına damga vuran Demet Akalın, "Oturduğum yerden tekrar patladım" dedi.

Trabzonspor şampiyon olunca ünlü şarkıcı Demet Akalın ‘Kulüp’ şarkısıyla kutlamalara damga vurmuştu.



Herkesin konuştuğu şampiyonluk kutlamasından sonra Trabzon Medical Park Stadyumu’nda sahneye çıkan Akalın’a diğer futbol kulüplerinden de teklif yağmaya başladı.



"Yetişemiyorum"

21 Mayıs’ta Ankaragücü için, 11 Haziran’da da Konyaspor için sahne alacak olan Akalın, "Yetişemiyorum. Bütün kulüpler beni çıkarmak istiyor. Oturduğum yerden tekrar patladım. Yetişemediklerime Alişan'ı yolluyorum." dedi.



Demet Akalın’ın Trabzon Medical Park Stadı’ndaki şampiyonluk kutlamasında sahneye çıkacağı açıklanınca taraftar geçtiğimiz yıllarda poz verdiği Gucci marka bordo mavi eşofmanını giymesini istemişti. Şarkıcı “Sponsordu, geri verdim” demişti.



