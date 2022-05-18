Demet Akalın Mustafa Topaloğlu'nu kızdırmıştı! 'Eşi beni arayıp...'

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın Aleyna Tilki'yi hedef aldığı paylaşımında "Tek rakibin Mustafa Topaloğlu ‘Uzay starlığı’..." ifadelerine yer vermesi Mustafa Topaloğlu'nu kızdırdı. Topaloğlu, "Beni örnek vermesi şaşkınlık yarattı. Uzaylı olmak kötü bir şey mi?" sözleriyle Akalın'a tepki gösterdi.

Süper Lig'in 35. haftasında lider Trabzonspor evinde Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak bitime üç maç kala şampiyon olmuş ve 38 yıllık hasrete coşkulu kutlamalarla son vermişti. Taraftarların Demet Akalın'ın "Kulüp" parçasıyla eğlenmesi Türkiye'de büyük yankı uyandırırken FİFA resmi Twitter hesabından bu görüntüleri tüm dünyayla paylaşmıştı.



"TEK RAKİBİN MUSTAFA TOPALOĞLU"

Kutlamalarda şarkıları çalınan Demet Akalın ise Bir süredir araları açık olan Aleyna Tilki ile dünya starı polemiğine girmişti. Akalın, "Dünya starlığını şampiyonlukta şarkı çalması zannedenler Spotify Global'deki ilk İngilizce röportajımı izleyebilir" diyen Tilki'ye karşılık vererek "Senin tek rakibin Mustafa Topaloğlu" demişti.



"UZAYLI OLMAK KÖTÜ BİR ŞEY Mİ?"

Sayfa programına özel röportaj veren Mustafa Topaloğlu son olarak şunları söyledi; "Demet çok yakın gördüğüm bir insan. Yanımıza gelir giderdi. Beni örnek vermesi şaşkınlık yarattı. Beni neden Aleyna'ya örnek gösterdi? Uzaylı olmak kötü bir şey mi? Mütevazi olmak kötü bir şey mi? Ben ne kadar mütevazı bir insanım. 'Oy Oy Eminem' şarkım Avrupa'da Balkanlar'da hala bilinir. Sanatçılar saygıyı bırakırlarsa topluma kötü örnek olurlar. Niye beni örnek verdi? Ben de o zaman diyorum ki. Dünya uzayın içinde değil mi? Eşi Okan Kurt beni aradı, özür diledi. Gazeteye verdiğim röportajı gördü çekemedi sözlerimi."