Ceylan inşaatçı oldu! Flaş karar!

Geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülenen ünlü şarkıcı Ceylan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İnşaat sektörüne adım attığını söyleyen Ceylan, "Genelde Bodrum'da yapıyoruz ama İstanbul, Bursa, İzmir olabilir. Şu an sadece Bodrum..." dedi.

Yaptırdığı estetik işlemler ile bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü şarkıcı Ceylan, önceki gün Bebek Parkı'nda objektiflere yansıdı. Yeni şarkısı hakkında konuşan Ceylan, 'Her şey iyi gidiyor, farklı bir imaj yaptım. İnsanlar alıştı benden farklı imaj görmeye, görmediklerinde, 'Basit klip olmuş' diyorlar. Bu sefer de Marilyn Monroe'ya benzettiler.' dedi.



Muhabirlerin 'İmaj için çok para harcıyor musunuz?' sorusuna yanıt veren ünlü şarkıcı, 'Görüntümüze para harcamak zorundayız yoksa yanarız! Mecbur... Bilgisayara nasıl format atılıyorsa, atmadığında ağırlaşıyorsa onun gibi... Ceylan'ı formatlamazsak ağırlaştırıyoruz her şeyi.' dedi.



İnşaat sektörüne adım attığını da söyleyen Ceylan, 'Genelde Bodrum'da yapıyoruz ama İstanbul, Bursa, İzmir olabilir. Şu an sadece Bodrum...' ifadelerini kullandı.