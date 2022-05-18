. Ceylan'ın yeni mesleği şaşırttı!
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Beyaz Gazete
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Ceylan'ın yeni mesleği şaşırttı!

Küçük yaşlarından itibaren sahnelerde olan türkücü Ceylan, yaptırdığı estetiklerle magazin gündeminde yer alıyordu. Geçirdiği operasyonlar sonrasında bambaşka biri olan şarkıcı Ceylan, son olarak klibinde Marilyn Monroe imajına büründü. Ünlü şarkıcı geçtiğmiz gün gazetecilerle bir araya geldi. Şarkıcı Ceylan müziğin yanı sıra yeni bir mesleğe daha atıldığını duyurdu. İşte Ceylan'ın yeni mesleği!

Ekleme: 18.05.2022 - 23:52 Güncelleme: 18.05.2022 - 23:53 / Editör: Ozge Selin
Yaptırdığı estetiklerle bambaşka bir görünüme bürünen Ceylan, geçtiğimiz gün Bebek'te objektiflerin karşısına çıktı.

Marilyn Monroe'ya büründüğü klibinin şarkısı hakkında konuşan şarkıcı, "Her şey iyi gidiyor, farklı bir imaj yaptım. İnsanlar alıştı benden farklı imaj görmeye, görmediklerinde, 'Basit klip olmuş' diyorlar. Bu sefer de Marilyn Monroe'ya benzettiler" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin, 'görüntünüze çok para harcıyor musunuz?' sorusuna, Görüntümüze para harcamak zorundayız yoksa yanarız! Mecbur... Bilgisayara nasıl format atılıyorsa, atmadığında ağırlaşıyorsa onun gibi... Ceylan'ı formatlamazsak ağırlaştırıyoruz her şeyi" dedi.

Ünlü şarkıcı yeni mesleğini de açıkladı.

İNŞAAT SEKTÖRÜNE ADIM ATTI

Ceylan inşaat sektörüne adım attığını belirterek, ""Genelde Bodrum'da yapıyoruz ama İstanbul, Bursa, İzmir olabilir. Şu an sadece Bodrum..." ifadelerini kullandı.



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