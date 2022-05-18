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75. Cannes Film Festivali başladı

Fransa'da son iki yıldır Kovid-19 salgınının olumsuz etkilediği Cannes Film Festivali, bu yıl da Ukrayna-Rusya savaşı gölgesinde gerçekleşecek.

Ekleme: 18.05.2022 - 17:05 Güncelleme: 18.05.2022 - 17:06 / Editör: Ozge Selin
Salgın nedeniyle 2020'deki festivalin iptal edilmesi ve 2021'de Mayıs yerine Temmuz'a ertelenmesinin ardından bu yıl 75'incisi düzenlenen festival Fransa'nın Cannes kentinde yapılıyor. 17 Mayıs'ta açılışı yapılan festival 28 Mayıs'a kadar devam edecek.


Festivalin açılışında, Fransız yönetmen Michel Hazanavicius'un "Coupez!" filminin ilk gösterimi yapıldı. Jüri başkanlığını Fransız aktör Vincent Lindon'nun yapacağı festivalde, 21 film Altın Palmiye için yarışacak.


Törenin sunuculuğunu yapan Virginie Efira konuşmasında, bu yılki toplantının düzenlendiği çalkantılı siyasi ortama bir selam verdi. Işıltılı bir elbise giyen Efira, filmlerin karanlık zamanlarda insanların zihinlerini açma gücünden bahsetti.


ONUR ÜLKESİ HİNDİSTAN

Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen Avrupa Film Pazarı'nın (Marche du Film) bu yılki onur ülkesi Hindistan olurken, Hint aktris Deepika Padukone de festivalin jürileri arasında yer alıyor.


UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI GÖLGESİNDE BİR FESTİVAL

75. Cannes Film Festivali Ukrayna-Rusya savaşı gölgesinde gerçekleşecek. Rus delegasyonlarının bu yılki festivalden men edildiği, etkinlik öncesinde duyurulmuştu.


Ukrayna halkına desteğinin işareti olarak, iki Ukraynalı yönetmenin filmi festivalde farklı bölümlerde, geçen ay Ukrayna'da da öldürülen Litvanyalı yönetmen Mantas Kvedaravicius'nun son filmi "Mariupol 2" ise özel gösterimle sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.


Bu yılki Cannes aynı zamanda pandeminin başlangıcından bu yana en büyük film etkinliği. COVID-19 uzak bir anıymış gibi neredeyse maskesiz görünen kırmızı halı, Fransız yıldızlarıyla dolup taştı.


"Final Cut" oyuncuları Romain Duris ve Bérénice Bejo'nun yanı sıra yakın zamanda Julia Ducournau'nun Palme d'Or ödüllü "Titane" filminde rol almış kıdemli bir Fransız aktör olan jüri başkanı Vincent Lindon, Asghar Farhadi, Joachim Trier, Rebecca Hall, Jeff Nichols, Noomi Rapace...


Bu yılın Resmi Seçimi geniş bir yelpazeyi kapsıyor ve David Cronenberg'in "Crimes of the Future Past", Joseph Kosinski'nin "Top Gun: Maverick" ve James Gray'in "Armageddon Time"ı da dahil olmak üzere merakla beklenen filmleri içeriyor.


Aşağıdaki linki tıklayarak 75. Cannes Film Festivali'nde gösterim yapacak tüm filmleri görebilirsiniz.
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