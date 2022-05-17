Yasemin Özilhan'dan ayna pozu

2006-2011 yılları arasında izleyici karşısına çıkan 'Doktorlar' dizisinde 'Ela' karakterine hayat veren Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakmıştı. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü isim, son olarak ayna pozuyla gündem oldu.

İş insanı İzzet Özilhan ile evlenmesinin ardından ekranlardan uzaklaşan oyuncu Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.



Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren sosyetik güzel, geçtiğimiz aylarda Kaz Dağları'nda doğa ile baş başa bir tatil yapmıştı.



Ayvacık Ahmetçe Köyü'nde bir butik otelde sakinliğin tadını çıkaran ünlü isim, patika yollarda uzun yürüyüşlere çıkmıştı. İki çocuk annesi Özilhan, ormanda huzur bulmuştu.



STİLİNE YORUM YAĞDI



Giyim tarzıyla da sık sık adından söz ettiren Özilhan, bol pantolon ve ceketle kamera karşısına geçmiş ve paylaşımına "Görev için" notunu düşmüştü. 37 yaşındaki eski oyuncunun stiline yorum yağmıştı.



Bazı takipçilerini Yasemin Özilhan'ın kombinini çok beğenirken bazı sosyal medya kullanıcıları ise hoşlanmamıştı. Ünlü isme, "Fotoğrafı görür görmez muhteşem diye iç geçirdim", "Tarz işte bu" gibi yorumlar gelirken aynı zamanda, "Neden o pantolon anlatsana biraz", "Bence şık değil" gibi yorumlar gelmişti.



SPORTİF YASEMİN



Ramazan Bayramı'nda da spor tarzıyla dikkat çeken Özilhan, kırmızı-beyaz kombiniyle adından söz ettirmişti. Zaman zaman spor tutkusundan bahseden 37 yaşındaki eski oyuncunun kaslı bacakları da dikkatlerden kaçmamıştı.



"HEP ÇOK GÜZEL"



Yasemin Özilhan son olarak askılı siyah elbisesi ve gold takılarıyla objektif karşısına geçti. Aynada selfie çeken ünlü isim, bu kareyi takipçilerinin beğenisine sundu. Özilhan'a hayranlarından; "Çok zarif", "Güzelliğiniz", "Hep çok güzel" gibi yorumlar geldi.



"ÇOCUKLA ÇALIŞMAK ZOR"

Öte yandan ‘Doktorlar’ dizisindeki ‘Ela’ karakteri ile tanınan ve anne olduktan sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, setleri özleyip özlemediği sorusuna şu yanıtı vermişti:



”Çok değişmiş, artık karavanlar var o zaman yoktu. Çift ekip çalışıyorlar. Sürekli sette telefonum çalıyordu kızlar anne ne zaman geliyorsun o yüzden çocukla çalışmak zor."