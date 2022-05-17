. The Kardashians şovun gerçekleri ortaya çıktı
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Beyaz Gazete
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The Kardashians şovun gerçekleri ortaya çıktı

Kim Kardashian ve ailesinin yeni programı The Kardashians'ın sorumlusu Danielle King, programla ilgili itiraflarda bulundu. King, açıklamasında "Olayları Kim'in bakış açısından gösteriyoruz" dedi.

Ekleme: 17.05.2022 - 13:20 Güncelleme: 17.05.2022 - 13:20 / Editör: Ozge Selin
Kim Kardashian ve ailesinin yeni programı ''The Kardashians'', geçtiğimiz nisan ayında Hulu'da yayınlanmaya başladı.

Programın sorumlusu Danielle King, Insider'a verdiği röportajda programla ilgili bazı itiraflarda bulundu.

King, ayrıca hassas sahnelerin çekimleri sırasında nasıl bir strateji izlediğini anlattı.

''İpuçlarını aileden alıyorum''
Danielle King, neyin yayınlanıp neyin yayınlanmayacağına dair kararı nasıl verdiğini şu sözlerle açıkladı:

''İpuçlarını aileden alıyorum. Benim işim onların hayatlarını takip etmek ve paylaşmak istedikleri anları yakalamak.''

''Kim her kirli ayrıntıyı paylaşmıyor''
Independent'in haberine göre; Danielle King, Kim Kardashian ve Kanye West'in boşanma süreci gibi bazı konularda ailenin belli sınırlar çizdiğini belirtti.

Bu konuda onlara saygı duyduğunu söyleyen King, ''Kim çocuklarını korumak istiyor, bu yüzden bazen her kirli ayrıntıyı paylaşmıyor çünkü her şeyden önce çocuklarını korumak onun işi.'' dedi.

''Olayları Kim'in bakış açısından gösteriyoruz''
Program sorumlusu, boşanma sürecini Kim Kardashian'ın perspektifinden anlatmaları hakkında şunları söyledi:

''Bu Kardashian Ailesi'nin programı. Dolayısıyla her şeyi Kim'in bakış açısından gösteriyoruz. Kanye de kesinlikle kendi bakış açısına sahiptir ama onu aktarmak programın sorumluluğu değil.''

King, ayrıca Kim Kardashian'ın, Pete Davidson'la ilişkisini bir süre kameralardan uzak tutmak istediğini de sözlerine ekledi.
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