. Süper star sosyal medyanın diline düştü!
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Süper star sosyal medyanın diline düştü!

Sürekli hakkında estetikle ilgili yorumlar yapılan ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili "Her yaşın ayrı bir güzelliği var. Biraz uzadı mı güzellik konusu hemen estetiğe bağlıyorlar. Bizimki genetik çok şükür." demişti. Yaşı ile ilgili sık sık esprilere konu olan Ajda Pekkan'ın son çıkışı sosyal medyanın diline düştü.

Ekleme: 17.05.2022 - 13:10 Güncelleme: 17.05.2022 - 13:11 / Editör: Ozge Selin
Yaşı ile ilgili sık sık esprilere konu olan Ajda Pekkan'ın son çıkışı sosyal medyanın diline düştü. Ajda Pekkan, önceki akşam Antalya'da konser verdi.

Sürekli hakkında estetikle ilgili yorumlar yapılan ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili 'Her yaşın ayrı bir güzelliği var. Biraz uzadı mı güzellik konusu hemen estetiğe bağlıyorlar. Bizimki genetik çok şükür.' demişti.

Yaklaşık üç bin kişinin izlediği konserde hep bir ağızdan Pekkan şarkıları söylendi.

Konser sırasında konuklarla sohbet eden ünlü şarkıcı, 'Z kuşağı diye bir kuşak çıktı. Ben ne kuşağıyım acaba? A kuşağı, B kuşağı diye insanları niye ayrıştırıyorsunuz? Ben de belime pembe bir kuşak taktım bu gece' dedi.

Süperstar Ajda Pekkan'ın kuşak çıkışı sonrası sosyal medya kullanıcılarından şarkıcının yaşına atıfta bulunarak esprili yorumlar geldi.

12 Şubat 1946 doğumlu olan Ajda Pekkan, 1970'lerden bu yana 'Süperstar' lakabıyla güçlü bir kadın figürü çizdiği şarkılarıyla Türk pop müziğinin öne çıkan isimlerinden biri hâline geldi.

76 yaşındaki Ajda Pekkan geçirdiği estetik operasyonlarla 50'li yaşlarından bile daha genç gözüyor.
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