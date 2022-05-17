Saç aksesuarı hayrete düşürdü!

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, reklam yüzü olduğu markanın lansmanına katıldı. Etek ve büstiyerden oluşan bir kombin tercih eden Sarıkaya, başına sardığı taşlı aksesuarıyla dikkat çekti.

Rol aldığı her proje ile adından söz ettiren güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, çeşitli markanın da yüzü olmaya devam ediyor. Bir jean markasının yüzü olan güzel oyuncu, markanın lansmanına katıldı.



BAŞINA TAKTIĞI AKSESUAR DİKKAT ÇEKTİ

Güzelliği ve düzgün fiziğiyle adından sıkça söz ettiren Sarıkaya, kıyafet tercihleriyle konuşuluyor. Oyuncu lansman kıyafeti de yine adından söz ettirmeyi başardı. Jean süper mini ve büstiyer tercih eden Sarıkaya başına da taşlardan oluşan bir aksesuar taktı. Instagram'da 9,3 milyon takipçisi bulunan Serenay Sarıkaya, kombin pozlarını da paylaşmayı ihmal etmedi. Sarıkaya'nın "Selam ne haber?" notuyla paylaştığı fotoğraflara kısa sürede beğeni yağdı. Lansmanda eğlenceli anlar yaşayan güzel oyuncu, dans etmeyi de ihmal etmedi.



