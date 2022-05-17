Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'dan zehir zemberek açıklamalar 'karşısında çıplak kaldım' Olaylı bir şekilde boşanmışlardı

Velayet davası devam ederken basına yansıya kavga görüntüleriyle, ne kadar sorunlu bir boşanma süreci yaşadıkları kanıtlanan Özcan Deniz ve Feyza Aktan ikilisi mücadelelerin devam ediyor. Özcan Deniz'in boşandıktan sonra velayet davası açtığı ve 'kötü anne' olmakla suçladığı Feyza Aktan, zehir zemberek açıklamalarda bulundu. İşte Feyza Aktan'ın açıklamaları.

Özcan Deniz'le kısa süreli bir evlilik yaşayan ve olaylı bir şekilde boşanan Feyza Aktan, bu süreçte yaşadıklarını anlattı. Deniz'in oğlu Kuzey'i almak için açtığı velayet davasını kazanan Aktan, 2. Sayfa programına çıktı. Deniz'in kendisini hem yargı önünde hem de sosyal medyada zor durumda bıraktığını söyleyen Aktan, "Gücü karşısında çıplak kaldım" ifadelerini kullandı.



"ÖZCAN DENİZ TÜM GÜCÜYLE ÜZERİME GELDİ"

Yaşadığı boşanma ve mahkeme sürecinden bahseden Feyza Aktan, şu ifadeleri kullandı: "Velayet davası bir anneye yapılabilecek en kötü şeylerden bir tanesi. Ben sadece velayet davasıyla tek başına uğraşmadım. Özcan Deniz bana şöyle bir niyetle geldi; ben dahil olmak üzere avukatlarım, ailem, yakın çevrem, maddi gücüm ve medya gücümü de yanımı alarak hep birlikte üstüne geleceğim diye. Seninle hem mahkemeler karşısında hem de medya karşısında elimden geldiğince uğraşacağım gibi bir niyetle geldi. Benim bütün bu donanımların karşısında elimde bulunan tek şey haklı olmamdı. Bunun dışında çok çıplak kaldım. Özcan her mahkeme günü adliyeye koruma ordusuyla giriyor ve yetmeyecek olacak ki adliyenin güvenlik memurları da onun yanında yer alıyorlar."



"GÜÇLÜ BİR ADAMLA KARŞI KARŞIYA GELDİM"

"Bir taraftan da adliyeye gelen basın mensubu arkadaşlarla devamlı olarak iletişim halindeler ki çıkacak haberlerin sürecini yönetebilsinler. Bunlara baktıkça ne kadar güçlü bir adamla karşı karşıya geldiğimi görüyorum. Ya bu gücün altında kalırsam ya haklılığımı ispat edemezsem diye hep bir panik halinde oluyorum. Duruşmada duyduğunuz onlarca ithamları eve gidene kadar sindirmek zorundayım çünkü evde beni bekleyen bir oğlum var. Sorumluluğumdan dolayı çocuğuma bir şey belli etmemeye çalıştım."



"HERKES BİR HEDEFE KİTLENDİ VE VİCDANLAR BİR TARAFA BIRAKILDI"

"Televizyonlarda insanlar benim hakkımda çok ağır ithamlarda bulunuyor, telefonu elime aldığımda hakkımda anketler düzenleniyor, fotoğraflarımın altına hakaret boyutuna gelecek kadar ağır yorumlar yapılıyor. Herkes bu çorbada bir tuzunun olmasını istedi ve hedefe kilitlendi. Hedefleri de çocuğumun benden alınması. Bu hedefe ulaşabilmek için de vicdanlar bir tarafa bırakıldı. Bunların karşısında kendime hep bu bir süreç ve bitecek, hayat boyu böyle sürmez dedim. Çok zor bir süreç yaşadım. Bana bunları yapanların birçok kadın ve anneydi. Hiç empati kuramadılar. Tüm bu süreç çok derin bir kaybetme duygusu bıraktı. Açılan velayet davası da ne mağdur edilen bir baba ne de çocuğuna bakmayan bir anne olduğu için değil. Sadece bu olayın parçasıydı."



"BOŞANIRKEN EVDEN TAŞINMAK İSTEDİM, ÖZCAN İZİN VERMEDİ AMA SONRA DAVA AÇTI"

Özcan Deniz'i evinin otoparkında darp ettiği için yargılandığı görüntü hakkında konuşan Aktan, sözlerine şöyle devam etti: "Bu dava bana açılan ilk davaydı. Velayet davasından da önce. Maddi kaynaklı bir davaydı. Yaşadığım sitede Özcan'a ait 3 tane konut var. Bir tanesi kendisinden bağımsız diğer iki tanesi de ikiz villa. Hamileyken Özcan bu ikiz evlerin arasındaki duvarı açıp tek ev haline getirmek istedi. Boşanırken ben bu evden çıkmak istedim ama Özcan kalmam için ısrar etti. Bana 'oğlumuz burada doğdu, burada büyüsün' dedi...

