Oktay Kaynarca ekranlara geri dönüyor! İşte yeni projesi...

Son olarak yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren sevilen oyuncu Oktay Kaynarca müjdeli haberi verdi. Bir süredir ekranlardan uzak olan Oktay Kaynarca yeni dizisini açıkladı.

Son olarak yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren sevilen oyuncu Oktay Kaynarca müjdeli haberi verdi. Bir süredir ekranlardan uzak olan Oktay Kaynarca yeni dizisini açıkladı.



Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Oktay Kaynarca, önceki akşam yönetmen Onur Tan'ın DJ performansını dinlemeye Arnavutköy'e gitti.



Ünlü oyuncu, "Yeni bir projeye başlıyoruz. Adı 'Ben Bu Cihana Sığmazam' olacak" dedi.



Ayrıca tek kişilik bir tiyatro oyunu planının olduğunu söyleyen Kaynarca, gazetecilerin "Dizi çekimlerinin Özbekistan'da yapılacağı söyleniyor. Özbek bir gelin gelir mi?" sorusuna "Yok öyle bir şey, bekarlığa devam" diye cevap verdi.