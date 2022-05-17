. Okan Bayülgen'den Z kuşağına tepki: Z kuşağı özgürlükten bahsediyor ama...

Okan Bayülgen, yine yaptığı açıklamalar ile adından söz ettirdi. Z kuşağına ilişkin yorumlar yapan ünlü komedyen kullandığı ifadelerle şaşırtmayı başardı. Okan Bayülgen'in yorumları sosyal medyada büyük yankı buldu.Komedyen Okan Bayülgen, geçtiğimiz günlerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen kitap fuarına katıldı. Program kapsamında konuşma yapan Bayülgen Z kuşağını değerlendirdi. Bu yaş grubuna eleştirilerde bulundu.'GENÇLER KİTAP OKUMUYOR'Bayülgen gençlerle konuştuğunda kitap okuduklarını ifade ettiğini söyledi. Ancak kendisinin böyle düşünmediğini, gençlerin çok fazla kitap okumadıkları görüşünde olduğunu belirtti.'GERİ ZEKALI GİBİ DOLAŞIYORUZ'Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Kocaeli Fuarı'nda sevenleri ile bir araya gelen Okan Bayülgen, dönemin getirdiği şartları da konuştu. Bayülgen, kitap okunmaması hususuna değindikten sonra 'Elimizde telefon geri zekalı gibi dolaşıyoruz' sözleri ile dinleyicileri oldukça şaşırttı.'KİTAP DİNLEYEN KİŞİ İLE ARKADAŞ OLMAK İSTİYORUM'Son dönemde popüler hale gelen kitap dinleme uygulamalarından bahseden Bayülgen,'Kitap dinleme üzerine düşünülmesi gereken bir şey.' diyerek dikkat çekti. Kitap seslendiren kişiler arasında yer alan komedyen,'Kitap seslendiren biri olarak kitap dinleyen kişi ile arkadaş olmak istiyorum.' dedi.'Z KUŞAĞI ÖZGÜRLÜKTEN BAHSEDİYOR AMA...'Okan Bayülgen, “Z kuşağının özgürlükten bahsettiğini ancak itaat etmeye hazır olduğunu vurguladı. Konuya ilişkin kullandığı cümleler şunlar: Türkiye'de Z kuşağı, örneğin Londra'ya kapağı atmak istiyor. Londra'ya gitmesinin sebebi Türkiye'den memnun olmaması. Türkiye'de itaat etmek istemiyor ama Londra ya da başka bir yere giderse orada itaat etmeye hazır.'HİÇ HAZZETMİYORUM' DEMİŞTİÜnlü televizyoncu Okan Bayülgen, Haber Global'de yayınlanan 'Muhabbet Kralı' programında,'Z Kuşağı'ndan hiç hazzetmiyorum. Z'nin bir bölümünü çok seviyorum. Bir bölümüyle de ölünceye kadar düzenli olarak kafa bulmak istiyorum' dedi. Bayülgen daha önce de 'influencer'lar için 'Hepsi çöp' ifadelerini kullanmıştı.