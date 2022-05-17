. Okan Bayülgen'den Z kuşağına tepki: Z kuşağı özgürlükten bahsediyor ama...
  • USD: 15,56 - 15,59
  • EURO: 16,22 - 16,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Okan Bayülgen'den Z kuşağına tepki: Z kuşağı özgürlükten bahsediyor ama...

Okan Bayülgen Z kuşağına ilişkin yaptığı yorumlarla gündem oldu. "Geri zekalı gibi dolaşıyoruz" gibi ifadelerle şaşkınlık oluşturan Okan Bayülgen, kitap dinleyen bir kişi ile arkadaş olmak istediğini söyledi.

Ekleme: 17.05.2022 - 12:47 Güncelleme: 17.05.2022 - 12:50 / Editör: Ozge Selin
Okan Bayülgen, yine yaptığı açıklamalar ile adından söz ettirdi. Z kuşağına ilişkin yorumlar yapan ünlü komedyen kullandığı ifadelerle şaşırtmayı başardı. Okan Bayülgen'in yorumları sosyal medyada büyük yankı buldu.

Komedyen Okan Bayülgen, geçtiğimiz günlerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen kitap fuarına katıldı. Program kapsamında konuşma yapan Bayülgen Z kuşağını değerlendirdi. Bu yaş grubuna eleştirilerde bulundu.

'GENÇLER KİTAP OKUMUYOR'
Bayülgen gençlerle konuştuğunda kitap okuduklarını ifade ettiğini söyledi. Ancak kendisinin böyle düşünmediğini, gençlerin çok fazla kitap okumadıkları görüşünde olduğunu belirtti.

'GERİ ZEKALI GİBİ DOLAŞIYORUZ'
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Kocaeli Fuarı'nda sevenleri ile bir araya gelen Okan Bayülgen, dönemin getirdiği şartları da konuştu. Bayülgen, kitap okunmaması hususuna değindikten sonra 'Elimizde telefon geri zekalı gibi dolaşıyoruz' sözleri ile dinleyicileri oldukça şaşırttı.

Okan Bayülgen'den Z kuşağına tepki: Z kuşağı özgürlükten bahsediyor ama...

'KİTAP DİNLEYEN KİŞİ İLE ARKADAŞ OLMAK İSTİYORUM'
Son dönemde popüler hale gelen kitap dinleme uygulamalarından bahseden Bayülgen,'Kitap dinleme üzerine düşünülmesi gereken bir şey.' diyerek dikkat çekti. Kitap seslendiren kişiler arasında yer alan komedyen,'Kitap seslendiren biri olarak kitap dinleyen kişi ile arkadaş olmak istiyorum.' dedi.

'Z KUŞAĞI ÖZGÜRLÜKTEN BAHSEDİYOR AMA...'
Okan Bayülgen, “Z kuşağının özgürlükten bahsettiğini ancak itaat etmeye hazır olduğunu vurguladı. Konuya ilişkin kullandığı cümleler şunlar: Türkiye'de Z kuşağı, örneğin Londra'ya kapağı atmak istiyor. Londra'ya gitmesinin sebebi Türkiye'den memnun olmaması. Türkiye'de itaat etmek istemiyor ama Londra ya da başka bir yere giderse orada itaat etmeye hazır.

'HİÇ HAZZETMİYORUM' DEMİŞTİ
Ünlü televizyoncu Okan Bayülgen, Haber Global'de yayınlanan 'Muhabbet Kralı' programında,'Z Kuşağı'ndan hiç hazzetmiyorum. Z'nin bir bölümünü çok seviyorum. Bir bölümüyle de ölünceye kadar düzenli olarak kafa bulmak istiyorum' dedi. Bayülgen daha önce de 'influencer'lar için 'Hepsi çöp' ifadelerini kullanmıştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Millet Bahçesi tartışması ile ilgili flaş açıklama
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Canlı bomba eylemi yapmaya hazırlanan DEAŞ'lı 3 kişi yakalandı
Kılıçdaroğlu'nun millet bahçesi çelişkisine Bakan Varank'tan tepki: Bozuk saat bile günde iki kez doğru gösteriyor
Canan Kaftancıoğlu'ndan Atatürk Havalimanı provokasyonu! Yeni gezi mi amaçlıyor?
Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması! Putin Türkiye'ye mi geliyor?
Bahçeli, Aliyev'e 'Sarsılmaz' dostluk tabancası hediye etti
Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi açıklaması: Hiçbir şekilde konut ve ticarete açmayacağız
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında konuşuyor!
Eurivision'u Ukrayna'nın kazanması akıllara Bosna'ya ve Muhamed Fazlagic'e 1993'te yapılan ayrımcılığı getirdi!
Somali'nin yeni Cumhurbaşkanı Mahmud ilk röportajını verdi! Dikkat çeken Türkiye vurgusu...
CHP yine şaşırtmıyor! Millet Bahçesine karşı çıktılar...
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan Başkan Erdoğan'a skandal 'Saddam' benzetmesi!
CHP'li belediyelerde görüntüler değişmiyor! Su borusu patladı! Sokaklar göle döndü, asfalt çöktü!
Türkiye'nin resti sonrası ABD'den yeni NATO açıklaması!
CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne rüşvet operasyonu!
İşte PKK rezilliği! Türkiye ikiyüzlü İsveç'e resti çekti
İBB'nin güvenlikçisi tacizden gözaltına alındı! Çocuğun cinsel istismarı...
Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya NATO kararı dünya manşetlerinde!
Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon ve büyüme mesajı
4 maddede Ekrem İmamoğlu başarısızlığı!
Yüzbinlercesi yüzümüzde yaşıyor: İnsan temasıyla bulaşıyor

Yüzbinlercesi yüzümüzde yaşıyor: İnsan temasıyla bulaşıyor

Bitcoin ve kripto paralar sert dalgalandı! Terra LUNA Coin paylaşımları zararın boyutunu gözler önüne serdi

Bitcoin ve kripto paralar sert dalgalandı! Terra LUNA Coin paylaşımları zararın boyutunu gözler önüne serdi

Akdeniz'de zehirli deniz kestanesi sayısı risk oluşturmaya başladı

Akdeniz'de zehirli deniz kestanesi sayısı risk oluşturmaya başladı

Altın yatırımcıları dikkat! Makas daralıyor!

Altın yatırımcıları dikkat! Makas daralıyor!

Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi belli oldu: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı listeyi açıkladı

Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi belli oldu: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı listeyi açıkladı

Kilo vermeye yardımcı kalorisiz 20 mucize besin!

Kilo vermeye yardımcı kalorisiz 20 mucize besin!