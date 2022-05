Melisa Sözen'den 'evlilik' açıklaması

'Mor ve Ötesi' grubunun solisti Harun Tekin ile uzun yıllardır aşk yaşayan Melisa Sözen, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerle konuşan oyuncu, 'evlilik' sorularının sorulması üzerine dikkat çeken bir açıklama yaptı.



Melisa Sözen ile Harun Tekin, geçtiğimiz aylarda Etiler'de 25 metre mesafedeki iki ayrı mekanda, birbirinden habersiz şekilde görüntülenmişti. Muhabirlerin soru sormak istediği ünlü müzisyen, "Kusura bakmayın acelem var. Akşam konserim var" diyerek, acelesi olduğunu belirtmişti.



25 metre ilerideki kafede sevgilisi Melisa Sözen’in olduğundan haberi olmayan Harun Tekin, kaçamak cevaplar vermiş, "Aaa öyle mi, bilmiyorum" diyerek uzaklaşmıştı.



"HER ŞEY GAYET İYİ"



Etiler'de arkadaşlarıyla kahve içen Melisa Sözen ise mekan çıkışında hızlı adımlarla aracına koşmuştu. Projeleri olduğunu belirten oyuncu, "Güzel şeyler var, onlara konsantre oldum" demişti. Muhabirlerle sohbet eden Sözen, gazetecilerin, "Sevgiliniz Harun Tekin de yan taraftaki kafede. Burada olduğunuzdan haberiniz yoktu, aranızda sorun mu var?" sorusuna da cevap vermişti.



36 yaşındaki başarılı oyuncu, "Evet öyleymiş, Harun söyledi. Yok yok, gayet iyi her şey" diyerek, Harun Tekin'le aralarında sorun olmadığını belirtmişti.



"İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM"



Sözen, geçtiğimiz haziran ayında ise uzun süredir aşk yaşadığı Harun Tekin'in 44'üncü yaşını kutlamıştı. Tekin'in çocukluk fotoğrafını paylaşan oyuncu, "İyi ki doğdun sevgilim, seni çok seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.



Harun Tekin de sevgilisinin gönderisine, "Çok şanslıyım" sözleriyle karşılık vermişti. Oyuncunun paylaşımına; Didem Balçın, Evrim Doğan, Ferhan Şensoy, İdil Fırat, Burcu Kara ve Şebnem Bozoklu gibi ünlü isimler yorum yapmıştı.



"HER KONSERLERİNDE YANLARINDAYIM"



36 yaşındaki Melisa Sözen, son olarak geçtiğimiz gün Cihangir'de objektiflere takıldı. Ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü isim, dolaşmaya çıktığını söyledi.



Sözen, gazetecilerin, "Melisa hanım neler yapıyorsunuz?" sorusuna, "Dizim vardı, bitti şimdi. Dinleniyorum ve senaryo okuyorum heyecanla. Bu ayın 28’ini bekliyorum, Harun'un konseri var. Ben ondan daha çok heyecanlanıyorum. Harun’a manevi destek veriyorum, çünkü Mor ve Ötesi gurubunun ilk başlardan beri büyük bir ilgiyle dinleyicisi ve hayranıydım, fanıydım. Hemen hemen her konserlerinde yanlarındayım" cevabını verdi.



"YİNE SORDUNUZ!"



Güzel oyuncu, "Harun Bey ile beraberliğiniz 10 yılı buldu. Evlilik düşünmüyor musunuz? Harun Bey evlenme teklif etti mi size?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:



Bunu bize herkes soruyor ama biz şu an böyle mutluyuz. 'Bunca zaman geçti, artık kimse sormaz' diyordum, yine sordunuz. Biz çok mutluyuz.



"İNSANLAR EVLİ DEĞİLKEN DE MUTLUDUR"



Öte yandan daha önce de evlilik sorularına cevap veren Sözen, "Her şey yolunda gidiyor. Sizler doğal olarak soruyorsunuz ama biz şu an için böyle mutluyuz. İnsanlar evliyken de mutludur, evli değilken de mutludur. İki insanın ne kadar anlaştığı ve birlikteyken ne kadar huzurlu olduklarıyla alakalıdır bence" ifadelerini kullanmıştı.