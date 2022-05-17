. Melisa Sözen'den 'evlilik' açıklaması
  • USD: 15,56 - 15,59
  • EURO: 16,22 - 16,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Melisa Sözen'den 'evlilik' açıklaması

'Mor ve Ötesi' grubunun solisti Harun Tekin ile uzun yıllardır aşk yaşayan Melisa Sözen, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerle konuşan oyuncu, 'evlilik' sorularının sorulması üzerine dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Ekleme: 17.05.2022 - 09:59 Güncelleme: 17.05.2022 - 10:00 / Editör: Ozge Selin

Melisa Sözen ile Harun Tekin, geçtiğimiz aylarda Etiler'de 25 metre mesafedeki iki ayrı mekanda, birbirinden habersiz şekilde görüntülenmişti. Muhabirlerin soru sormak istediği ünlü müzisyen, "Kusura bakmayın acelem var. Akşam konserim var" diyerek, acelesi olduğunu belirtmişti.

25 metre ilerideki kafede sevgilisi Melisa Sözen’in olduğundan haberi olmayan Harun Tekin, kaçamak cevaplar vermiş, "Aaa öyle mi, bilmiyorum" diyerek uzaklaşmıştı.

"HER ŞEY GAYET İYİ"

Etiler'de arkadaşlarıyla kahve içen Melisa Sözen ise mekan çıkışında hızlı adımlarla aracına koşmuştu. Projeleri olduğunu belirten oyuncu, "Güzel şeyler var, onlara konsantre oldum" demişti. Muhabirlerle sohbet eden Sözen, gazetecilerin, "Sevgiliniz Harun Tekin de yan taraftaki kafede. Burada olduğunuzdan haberiniz yoktu, aranızda sorun mu var?" sorusuna da cevap vermişti.

36 yaşındaki başarılı oyuncu, "Evet öyleymiş, Harun söyledi. Yok yok, gayet iyi her şey" diyerek, Harun Tekin'le aralarında sorun olmadığını belirtmişti.

"İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM"

Sözen, geçtiğimiz haziran ayında ise uzun süredir aşk yaşadığı Harun Tekin'in 44'üncü yaşını kutlamıştı. Tekin'in çocukluk fotoğrafını paylaşan oyuncu, "İyi ki doğdun sevgilim, seni çok seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Harun Tekin de sevgilisinin gönderisine, "Çok şanslıyım" sözleriyle karşılık vermişti. Oyuncunun paylaşımına; Didem Balçın, Evrim Doğan, Ferhan Şensoy, İdil Fırat, Burcu Kara ve Şebnem Bozoklu gibi ünlü isimler yorum yapmıştı.

"HER KONSERLERİNDE YANLARINDAYIM"

36 yaşındaki Melisa Sözen, son olarak geçtiğimiz gün Cihangir'de objektiflere takıldı. Ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü isim, dolaşmaya çıktığını söyledi.

Sözen, gazetecilerin, "Melisa hanım neler yapıyorsunuz?" sorusuna, "Dizim vardı, bitti şimdi. Dinleniyorum ve senaryo okuyorum heyecanla. Bu ayın 28’ini bekliyorum, Harun'un konseri var. Ben ondan daha çok heyecanlanıyorum. Harun’a manevi destek veriyorum, çünkü Mor ve Ötesi gurubunun ilk başlardan beri büyük bir ilgiyle dinleyicisi ve hayranıydım, fanıydım. Hemen hemen her konserlerinde yanlarındayım" cevabını verdi.

"YİNE SORDUNUZ!"

Güzel oyuncu, "Harun Bey ile beraberliğiniz 10 yılı buldu. Evlilik düşünmüyor musunuz? Harun Bey evlenme teklif etti mi size?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

Bunu bize herkes soruyor ama biz şu an böyle mutluyuz. 'Bunca zaman geçti, artık kimse sormaz' diyordum, yine sordunuz. Biz çok mutluyuz.

"İNSANLAR EVLİ DEĞİLKEN DE MUTLUDUR"

Öte yandan daha önce de evlilik sorularına cevap veren Sözen, "Her şey yolunda gidiyor. Sizler doğal olarak soruyorsunuz ama biz şu an için böyle mutluyuz. İnsanlar evliyken de mutludur, evli değilken de mutludur. İki insanın ne kadar anlaştığı ve birlikteyken ne kadar huzurlu olduklarıyla alakalıdır bence" ifadelerini kullanmıştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Millet Bahçesi tartışması ile ilgili flaş açıklama
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Canlı bomba eylemi yapmaya hazırlanan DEAŞ'lı 3 kişi yakalandı
Kılıçdaroğlu'nun millet bahçesi çelişkisine Bakan Varank'tan tepki: Bozuk saat bile günde iki kez doğru gösteriyor
Canan Kaftancıoğlu'ndan Atatürk Havalimanı provokasyonu! Yeni gezi mi amaçlıyor?
Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması! Putin Türkiye'ye mi geliyor?
Bahçeli, Aliyev'e 'Sarsılmaz' dostluk tabancası hediye etti
Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi açıklaması: Hiçbir şekilde konut ve ticarete açmayacağız
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında konuşuyor!
Eurivision'u Ukrayna'nın kazanması akıllara Bosna'ya ve Muhamed Fazlagic'e 1993'te yapılan ayrımcılığı getirdi!
Somali'nin yeni Cumhurbaşkanı Mahmud ilk röportajını verdi! Dikkat çeken Türkiye vurgusu...
CHP yine şaşırtmıyor! Millet Bahçesine karşı çıktılar...
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan Başkan Erdoğan'a skandal 'Saddam' benzetmesi!
CHP'li belediyelerde görüntüler değişmiyor! Su borusu patladı! Sokaklar göle döndü, asfalt çöktü!
Türkiye'nin resti sonrası ABD'den yeni NATO açıklaması!
CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne rüşvet operasyonu!
İşte PKK rezilliği! Türkiye ikiyüzlü İsveç'e resti çekti
İBB'nin güvenlikçisi tacizden gözaltına alındı! Çocuğun cinsel istismarı...
Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya NATO kararı dünya manşetlerinde!
Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon ve büyüme mesajı
4 maddede Ekrem İmamoğlu başarısızlığı!
Yüzbinlercesi yüzümüzde yaşıyor: İnsan temasıyla bulaşıyor

Yüzbinlercesi yüzümüzde yaşıyor: İnsan temasıyla bulaşıyor

Bitcoin ve kripto paralar sert dalgalandı! Terra LUNA Coin paylaşımları zararın boyutunu gözler önüne serdi

Bitcoin ve kripto paralar sert dalgalandı! Terra LUNA Coin paylaşımları zararın boyutunu gözler önüne serdi

Akdeniz'de zehirli deniz kestanesi sayısı risk oluşturmaya başladı

Akdeniz'de zehirli deniz kestanesi sayısı risk oluşturmaya başladı

Altın yatırımcıları dikkat! Makas daralıyor!

Altın yatırımcıları dikkat! Makas daralıyor!

Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi belli oldu: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı listeyi açıkladı

Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi belli oldu: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı listeyi açıkladı

Kilo vermeye yardımcı kalorisiz 20 mucize besin!

Kilo vermeye yardımcı kalorisiz 20 mucize besin!