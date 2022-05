Megan Fox hamile mi?

Brian Austin Green ile evliliği kötü giden Megan Fox, 'Midnight In The Switchgrass' filminin setinde Machine Gun Kelly ile tanışmış ve genç şarkıcıya aşık olmuştu. Aşkı için evliliğini bitiren Fox, Machine Gun Kelly ile tanıştığında onun 'ruh eşi' olduğunu anladığını açıklamıştı.

Sosyal medyadaki pozlarını sıklıkla paylaşan ikili evlilik kararı almıştı. Megan Fox sevgilisinin kendisine evlilik teklifi ettiği anları paylaşıp şunları yazmıştı:



Bu kadar kısa, çılgın bir zaman diliminde birlikte yaşayacağımız acılardan habersizdik. İlişkinin bizden isteyeceği işlerden ve fedakarlıklardan habersiz ama aşk sarhoşu. Her nasılsa bir buçuk yıl sonra, cehennemde birlikte yürüdükten sonra onunla evlenmemi istedi. Ve bundan önceki her yaşamda olduğu gibi ve onu takip edecek her yaşamda olduğu gibi, evet dedim. Ve sonra birbirimizin kanını içtik.



'ÇÜNKÜ AŞK ACITIR'



Fox'a verdiği yüzüğü özelliğini bir röportajında anlatan Machine Gun Kelly, iki renkli değerli taşlardan oluşan yüzüğün aslında 'diken' olduğunu ve Fox eğer bu yüzüğü parmağından çıkarmak isterse canının yanacağını söylemişti.



Machine Gun Kelly, 'Bu iki halka aslında birer diken. Eğer onları parmağından çıkarırsa bu canını acıtacak. Çünkü aşk acıtır' ifadelerini kullanmıştı.





'BU BİR RİTÜEL'



Geçtiğimiz günlerde ise ikilden Megan Fox, şaşırtıcı bir açıklama yapmıştı. Glamour dergisinin İngiltere baskısı için röportaj veren Fox, nişanlısıyla zaman zaman kontrollü bir şekilde birbirlerinin kanını içtiklerini açıklamıştı.



Bunu bir ritüel olarak yaptıklarını dile getiren Megan Fox, konuyla alakalı insanların kafasında canlanan görüntüye benzer bir durum olmadığını da sözlerine eklemişti.



'KADEHLERDEN İÇMİYORUZ'



Fox, 'Birbirimizin kanını içiyoruz' dediğinde kimsenin aklına 'Game of Thrones' (Taht Oyunları) dizisindeki gibi kadehlerle bunu yaptıklarının gelmemesi gerektiğini belirtmişti. Ünlü oyuncu, bu durumun sadece birkaç damla kandan ibaret olduğunu dile getirmişti.



NİŞANLISI DAHA İSTEKLİ



Astrolojiye meraklı olduğunu belirten ünlü oyuncu, 'Metafiziksel aktiviteler ve meditasyonlar yapıyorum. Dolunay olduğu zaman ritüeller düzenliyorum' demişti. Bu tür ritüeller için 'Hadi birkaç damla kan akıtalım ve içelim' diyen Fox, nişanlısı Kelly'nin çok daha tehlikeli ve kaotik olabileceğini de sözlerine eklemişti.



KANLA DOLU KOLYELERİ DE VAR



Megan Fox ile gerçek adı 'Colson Baker' olan Machine Gun Kelly'nin, bazen boyunlarına birbirlerinin birkaç damla kanını içeren küçük şişe şeklinde kolyeler taktığı da biliniyor.



BILLBOARD MÜZİK ÖDÜLLERİ SONRASI PARTİYE KATILDILAR



Son olarak mutlu birlikteliklerine devam eden Machine Gun Kelly ve Megan Fox, pazar günkü Billboard Müzik Ödülleri'nin ardından, Diddy'in tören sonrası verdiği partiye katıldı.



New York Post'un haberine göre; ismini vermek istemeyen bir kaynak, çiftin partiye pembe bir limuzinle geldiğini ve Fox'un gelir gelmez dans pistine çıktığını söyledi.



Kaynak, ayrıca Megan Fox'un gece boyunca alkol kullanmadığını da söyledi.



36 yaşındaki Fox, geçen yıl Altın Küre'de bir keresinde kavgacı olduğu ve kırmızı halıda söylememesi gereken bir sürü şey söylediği için 2009'da içkiyi bıraktığını söylemişti.



'DOĞMAMIŞ ÇOCUĞUMUZ İÇİN'



Ancak yine de bu detay, Machine Gun Kelly'nin Billboard Müzik Ödülleri'nde 'Twin Flame' şarkısını seslendirip; 'Bu şarkıyı karım için yazdım' demesinden sonra bir kalp atışı sesi çalınırken, 'Bu bizim doğmamış çocuğumuz için' açıklamasını yapmasıyla birleşince; Fox'un hamile olduğu iddiaları güçlendi.



İddialar sosyal medyanın gündemine oturmasına rağmen, ünlü çiftten henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.



YENİ PROJELERİNİN GALASINA KATILDILAR



Öte yandan geçtiğimiz perşembe günü ikili, son projeleri olan 'Good Mourning' filminin galasına katılıp, beraber kırmızı halıda yürüdü. Galada People'a konuşan Kelly, filmde nişanlısının yönetmeni olmanın ikisi için de bir iş birliği olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı:



Karakterini hiçbir tarafa doğru çok fazla yönlendirmeme izin vermedi. 'Bunu anladım. Bu karakterin ne olduğunu anlıyorum' tavrındaydı. Doğaçlama yaptı ve karakteri Kennedy'ye hayat verdi. Birçok insanın filmdeki en sevdikleri karakterin de bu olduğunu söylediğini duydum.



'ONUNLA HER ZAMAN İŞ BİRLİĞİ YAPACAĞIM'



Rap şarkıcısı, 'Her zaman Megan ile iş birliği yapacağım' diyerek, sözlerine, 'Ona delicesine aşığım, ve aynı zamanda bir hayranıyım' şeklinde devam etti.



Kelly ayrıca, yakında müstakbel eşiyle birlikte filmi çekerken en sevdiği kısma da değindi ve People'a, Fox'un birçok repliğinin ilham kaynağının, birlikte geçirdikleri gerçek yaşamları olduğunu söyledi.