Kıvanç ve Sabri aynı karede!

Bir etkinlikte bir araya gelen Kıvanç Tatlıtuğ ile Sabri Sarıoğlu birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Kıvanç Tatlıtuğ yakın zaman önce oğlu Kurt Efe'yi kucağına almıştı. İlk kez baba olma sevinci yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde bir etkinliğe katıldı. Kıvanç Tatlıtuğ'un katıldığı etkinliğe gelen isimler arasında eski futbolculardan Sabri Sarıoğlu da vardı.



Galatasaray'ın ve milli takımın eski yıldızlarından Sabri Sarıoğlu, bir süredir ekrandan uzak bir hayat sürüyor. Etkinlikte bir araya gelen ikim beraber hatıra fotoğrafı çekildiler. Kıvanç Tatlıtuğ ile Sabri Sarıoğlu'nun fotoğrafı sosyal medyada ilgi gördü.



Sabri Sarıoğlu beyazlamış saçları ile dikkat çekti.