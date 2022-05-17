. İbrahim Tatlıses damadına el öptürmedi! İlk açıklama geldi...
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Beyaz Gazete
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İbrahim Tatlıses damadına el öptürmedi! İlk açıklama geldi...

Dün kızı Dilan Çıtak Tatlıses'ın nişanında damadı Levent Dörter'e elini öptürmeyen İbrahim Tatlıses'ten açıklama geldi.

Ekleme: 17.05.2022 - 13:40 Güncelleme: 17.05.2022 - 13:41 / Editör: Ozge Selin
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in Işıl Çıtak ile beraberliğinden dünyaya gelen kızı Dilan Çıtak Tatlıses, 4 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Levent Dörter'le hayatlarını birleştirme kararı aldı.

Dilan Çıtak Tatlıses, dün akşam aile arasında düzenlenen törenle kendisi gibi şarkıcı Levent Dörter ile nişanlandı. Yüzükleri Çıtak’ın babası İbrahim Tatlıses taktı.

Kızı nişanladı

Yüzükler takıldıktan sonra damat Levent Dörter, müstakbel babası İbrahim Tatlıses'in elini öpmek istedi yalnız imparator elini vermedi. Birden elini çeken Tatlıses'in o anları sosyal medyada çok konuşuldu.

O görüntülerden sonra elini öptürmeyen Tatlıses'in, damadıyla arasının iyi olmadığı iddia edildi.

Ünlü türkücü, çıkan iddialarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

"Kimse elimi öpemez"

"Ben sadece damadıma değil kimseye el öptürmem, bunu tüm camia bilir ayrıca damadım da çok terbiyeli ve edepli bir delikanlıdır. Benim elimi sadece çocuklarım öpebilir. Kimseye büyüklük taslamayı sevmem."
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