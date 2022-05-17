Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay Bodrum defterini kapattı!

Nurgül Yeşilçay, bir kase çorbaya 132 TL verdiği zaman "Abarttılar artık. Bir kase çorba bu fiyat olmaz" diye isyan eden güzel oyuncu Bodrum defterini kapattı. Güzel oyuncu, bu yazın büyük kısmını Marmaris Söğüt’te geçirecek.

Bodrum'daki kazık fiyatların kurbanlarından biri de Nurgül Yeşilçay olmuştu. Müdavimi olduğu Ege'nin gözde tatil bölgesine Mart ayında giden güzel oyuncu, bir kase çorbaya tam 132 TL vermişti. İsyanını sosyal medyadan "Abarttılar artık. Bir kase çorba bu fiyat olmaz" diye yapan güzel oyuncu, rotasını Marmaris'e çevirdi.



EVİNİ KAPATMADI

Yazın büyük kısmını burada geçiren güzel oyuncu, bu sayede hem Bodrum'un kalabalığından hem de pahalığından kurtulmuş olacak. Bodrum'daki evi de duran Nurgül Yeşilçay, aralarda da olsa çok sevdiği gözde tatil beldesine gitmekten vazgeçmeyecek...