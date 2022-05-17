. Erşan Kuneri'de Çağlar Çorumlu'nun Nazlı Altın Oran rolü olay oldu!

Cem Yılmaz'ın Netflix dizisi Erşan Kuneri yayınlandığı günden beri hem olumlu hem olumsuz anlamda pek çok yoruma maruz kaldı. Erşan Kuneri'de Çağlar Çorumlu'nun Nazlı Altın Oran rolü de sosyal medyanın dilindeydi. Başarılı oyuncu Çorumlu'nun rolünü izleyenlerin yaptığı yorumlarda bakın neler var.

Son günlerin en çok konuşulan isimleri Nilperi Şahinkaya, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu, Zafer Algöz, Bülent Şakrak, Çağlar Çorumlu ve Merve Dizdar oldu. Cem Yılmaz'ın 'G.O.R.A.' ile 'Arif V 216' filmlerinde yer alan fenomen karakter Erşan Kuneri'nin 1970 ile 80'ler arasında yaşadıklarını konu alan dizi Netflix'e gelir gelmez gündem oldu.Cem Yılmaz'ın Netflix dizisi Erşan Kuneri sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Hem olumlu hem de olumsuz anlamda eleştirilerin odağı olan dizide Çağlar Çorumlu'nun Nazlı Altın Oran rolü ise büyük beğeni topladı.Başarılı oyuncunun bu sahnelerine "En iyi kadın oyuncu ödülünü almalı" yorumları yapıldı.