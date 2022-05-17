. Eda Ece, 4. kez sevgilisinden ayrıldı
  • USD: 15,56 - 15,59
  • EURO: 16,22 - 16,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Eda Ece, 4. kez sevgilisinden ayrıldı

Bir dargın bir barışık ilişkilerini devam ettiren Eda Ece ve Buğrahan Tuncer cephesinden kötü haber geldi.

Eda Ece, 4. kez sevgilisinden ayrıldı
Ekleme: 17.05.2022 - 09:33 Güncelleme: 17.05.2022 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, 3 yıldır basketbolcu Buğrahan Tuncer ile aşk yaşıyordu.

Evlenecekleri beklenilen ünlü çiftten kötü haber geldi.

Eda Ece'nin daha önce 3 kez ayrılık kararı aldığı Buğrahan Tuncer'den bir kez daha ayrılık kararı aldığı öne sürüldü.

Her şeyi sildi
Eda Ece, sevgilisiyle olan fotoğraflarını sosyal medya sayfasından kaldırdı.

Eda Ece özel hayatıyla ilgili olarak, "Özel hayatımı sürekli açıklamak, 'ayrıldım, barıştım, kavga ettim' demek istemiyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya NATO kararı dünya manşetlerinde!
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan Başkan Erdoğan'a skandal 'Saddam' benzetmesi!
CHP'li belediyelerde görüntüler değişmiyor! Su borusu patladı! Sokaklar göle döndü, asfalt çöktü!
Türkiye'nin resti sonrası ABD'den yeni NATO açıklaması!
Yangın özel harekat! Bakan Vahit Kirişçi son rakamları paylaştı...
Libya'dan kritik Türkiye çıkışı: Bize örnek oldu, ülkemizde uygulamak istiyoruz!
İşte PKK rezilliği! Türkiye ikiyüzlü İsveç'e resti çekti
İBB'nin güvenlikçisi tacizden gözaltına alındı! Çocuğun cinsel istismarı...
Arnavutköy'de patlama sesleri! Ekiplerin müdahalesi sürüyor!
Çevreciler İSKİ'nin katliamına sessiz kaldı
Ev fiyatları için 81 ilde ilk adım!
Dünyanın gözü Azovstal Fabrikası'nda: 53'ü ağır yaralı 264 Ukrayna askeri çıkarıldı
CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne rüşvet operasyonu!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Atatürk Havalimanı' çelişkisi!
Başkan Erdoğan'dan Finlandiya ve İsveç kararı!
İBB 34 şahmeran heykeline 7 milyon lira harcadı!
CHP ve İYİ Parti İstanbul'da suya zam teklifi verdi!
AK Parti’den İSPARK birlik mesajı: Zam için mücadele edeceğiz!
Canan Kaftancıoğlu'nun provokasyonları bitmiyor!
PKK yandaşı İsveç'in yalanı ortaya çıktı!
Yüzbinlercesi yüzümüzde yaşıyor: İnsan temasıyla bulaşıyor

Yüzbinlercesi yüzümüzde yaşıyor: İnsan temasıyla bulaşıyor

Bitcoin ve kripto paralar sert dalgalandı! Terra LUNA Coin paylaşımları zararın boyutunu gözler önüne serdi

Bitcoin ve kripto paralar sert dalgalandı! Terra LUNA Coin paylaşımları zararın boyutunu gözler önüne serdi

Akdeniz'de zehirli deniz kestanesi sayısı risk oluşturmaya başladı

Akdeniz'de zehirli deniz kestanesi sayısı risk oluşturmaya başladı

Altın yatırımcıları dikkat! Makas daralıyor!

Altın yatırımcıları dikkat! Makas daralıyor!

Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi belli oldu: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı listeyi açıkladı

Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi belli oldu: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı listeyi açıkladı

Kilo vermeye yardımcı kalorisiz 20 mucize besin!

Kilo vermeye yardımcı kalorisiz 20 mucize besin!