Eda Ece, 4. kez sevgilisinden ayrıldı

Bir dargın bir barışık ilişkilerini devam ettiren Eda Ece ve Buğrahan Tuncer cephesinden kötü haber geldi.

Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, 3 yıldır basketbolcu Buğrahan Tuncer ile aşk yaşıyordu.



Evlenecekleri beklenilen ünlü çiftten kötü haber geldi.



Eda Ece'nin daha önce 3 kez ayrılık kararı aldığı Buğrahan Tuncer'den bir kez daha ayrılık kararı aldığı öne sürüldü.



Her şeyi sildi

Eda Ece, sevgilisiyle olan fotoğraflarını sosyal medya sayfasından kaldırdı.



Eda Ece özel hayatıyla ilgili olarak, "Özel hayatımı sürekli açıklamak, 'ayrıldım, barıştım, kavga ettim' demek istemiyorum." ifadelerini kullanmıştı.