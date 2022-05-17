Ece Erken paylaştı: Raconunu biz koymadık ama biz keseriz...

Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak'ta Bakırköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Türkiye'nin konuştuğu cinayet ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. İstenen cezalar belli oldu. Erken, yeni bir paylaşım yapıp tepki gösterdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) eski yöneticilerinden ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamenin ayrıntıları ise hayrete düşürdü.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanıklardan Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın Bakırköy ve çevresinde "Drej Ali" lakaplı öz amcası olan Ali Yasak'ın yıllardır kamuoyunda bilinen korkutucu gücünü kullanarak bölgede söz sahibi olmaya çalıştığı belirtildi.



OLAY ÖNCESİNDE TARAFLAR ARASINDA BİR DAİRENİN SATIŞINDAN KAYNAKLANAN ANLAŞMAZLIK YAŞANDI



Hazırlanan iddianamede Bakırköy'de bulunan bir dairenin Ahmet Yosunlu'ya kayıtlı olduğu, bu dairenin satılması için emlakçılık yapan sanık Kerem Öztürk'e devredildiği, Öztürk'ün bu daireyi satmak amacıyla müşteri aradığı ve bu sırada dairenin bulunduğu apartmanın en üst katındaki oturan müşteki Suphi Malgaz ile tanıştığı ve ikilinin satılacak olan daireye müşteri bulunması konusunda anlaştıkları belirtildi.



Müşteki Suphi Malgaz'ın sanık Kerem Öztürk'e 1 milyon 450 bin lira fiyat ile daireyi alıcı bir arkadaşının olduğunu söylediği, sanık Öztürk'ün 1 milyon 500 bin lira istediği ve ikilinin 1 milyon 480 bin liraya anlaştıkları kaydedilen iddianamede, müşteki Malgaz'ın alıcı kişi olan Ohannes Çatak ile 1 milyon 650 bin liraya anlaştığı bildirildi. Ohannes Çatak'ın daireyi aldığı ve müşteki Suphi Malgaz'a 170 bin lira satış komisyonu verdiği kaydedilen iddianamede, satış işlemlerinden sonra sanıklar Kerem Öztürk ile Gökhan Karakan'ın kapalıçarşıya gittikleri, burada Ohannes Çatak'ı gördükleri ve daireyi 1 milyon 650 bin liraya aldığını öğrendikleri aktarıldı.



"10 BİN DOLARA ADAM ÖLDÜRÜYORLAR SENİ DE ÖLDÜRÜRÜM"



İddianamede daire satış fiyatı ile ilgili olarak sanıklardan Kerem Öztürk'ün Suphi Malgaz'ı aradığı ifade edilerek, şunlar aktarıldı: "Suphi Malgaz'ın ilk başta inkar ettiği ancak daha sonra Gökhan Karakan'ın 'bizim aradaki 170 bin liradan haberimiz yok, alıcı yanımızda ondan öğrendik ama bu parayı bize ödemen gerekiyor' dediği ve Gökhan Karakan'ın bu konuya müdahil olmasının nedeni olarak Kerem Öztürk'ün kendisine 450 bin lira borcu olması ve Ohannes Çatak'ın kendisinin kapalıçarşıdan arkadaşı olmasını öne sürdüğü anlaşılmıştır.



23 Kasım 2021'de sanık Gökhan Karakan'ın müşteki Suphi Malgaz'ı arayarak 'aradaki farkı bana vereceksin' dediği, müştekinin 'farkı vermeyeceğim' dediği, bunun üzerine sanık Karakan'ın '10 bin dolara adam öldürüyorlar, seni de öldürtürüm' dediği ve aralarında tartışma çıkması üzerine sanık Karakan'ın 'ben sana ağabeylerimi göndereyim' diyerek telefonu kapattığı ifade edildi.



İddianamede müşteki Malgaz'ın olay nedeniyle huzursuz olması ve başına bir iş gelmemesi için 60 bin lira ödeyen kabul ettiği, sanık Gökhan Karakan'ın da 'tamam bende işi başkalarına paslamıştım, 60 bin bana vereceklerdi, gerisini kendileri alacaklardı' dediği ve sonrasında sanığın müştekiden 100 bin lira istediği belirtildi. İddianamede müştekinin bu durumu kabul etmemesi üzerine tekrardan tehdit etmeye başladığı, sanık Gökhan Karakan'ın sanık Seccad Yeşil'e ulaştığı ve söz konusu paranın tahsil edilmesini istediği belirtildi.



Paranın tahsil edilmesi için sanık Seccad Yeşil'in devreye girdiği ve müşteki Malgaz'ı Yeşilköy'de araştırmaya başladığı, bulamayınca sanık Yeşil'in arkadaşı olan sanık Kadir Yasak'a durumu anlattığı, Yasak'ın eski kiracısı olması nedeniyle müşteki Suphi Malgaz'ı tanıdığı ve olayı görüşmek için Yasak ile Malgaz'a buluşma teklif ettiği bildirildi.



"ŞAFAK, SUPHİ'YE ARKA ÇIKTIĞI İÇİN PARAYI ALAMAYAN SANIKLAR HUSUMET BESLEDİ"



İddianamede Bakırköy'de 9 Aralık 2021'de bir restoranda gerçekleşen görüşmeye müşteki Suphi Malgaz'ın yanında maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun da gittiği, maktulün müştekiye arka çıkması ve destek olması neticesinde sanıklar Kadir Yasak ve Seccad Yeşil'in müştekiden almayı hedefledikleri parayı alamadıkları anlatıldı. Bu sebepten ötürü Kadir Yasak ve Seccad Yeşil'in maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na husumet gütmeye başladıkları kaydedilen iddianamede sanıklar Gökhan Karakan'ın Kerem Öztürk ile birlikte Drej Ali lakaplı Ali Yasak'ın yeğenleri olan Ali Yasak ve Kadir Yasak'ı korkutucu bir unsur olarak kullanabileceğini düşünerek, yağma konusunda azmettirdiği iddianamede değerlendirildi.



Hazırlana iddianamede, müşteki Suphi Malgaz'ın da maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu'dan yardım istemesi ve bu parayı maktule devretmesi üzerine sanıkların söz konusu parayı tehdit ve baskı yoluyla bu sefer maktulden tahsil etmeye çalıştıkları, parayı tahsil edemeyince söz konusu cinayet eylemini gerçekleştirdikleri değerlendirildi.



İddianamede sanıklar Kerem Öztürk ve Gökhan Karakan'ın azmettirmesiyle, sanıklar Ali Yasak, Kadir Yasak, seccade Yeşil, Uğurcan Bilge, Serkan Dakman, Burak Otcuoğlu, Fatih Okan Kodak ve Abdulkadir Kara'nın maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve müşteki Suphi Malgaz'dan hukuki olmayan bir alacağı gece vakti, iş yerinde birden fazla kişiyle ve silahla tahsil etmeye çalışarak nitelikli yapmaya teşebbüs suçunu işledikleri aktarıldı.



"ÖLDÜRMEK İÇİN UYGUN ANI KOLLADILAR"



Olay anının anlatıldığı İddianamede 26 Ocak günü Kadir Yasak'ın Serkan Dakman ve Seccad Yeşil ile birlikte Bakırköy'de bulunan ve sahibi Şafak Mahmutyazıcıoğlu olan balık restoranının önünden geçerken Mahmutyazıcıoğlu'nu gördükleri kaydedildi. Maktulü öldürmek için uygun anı kollayan sanıkların maktulü kendi iş yerinde korunmasız ve açık hedef olduğunu görmeleri üzerine söz konusu planı olay günü icra etmeye karar verdikleri belirtildi.



İddianamede Kadir Yasak'ın abisi Ali Yasak'ı arayarak konu hakkında bilgi verdiği ve Serkan Dakman ve Seccad Yeşil, Abdulkadir Kara ile buluşarak olayda kullandığı silahı temin edip olay yerine geri döndükleri aktarıldı.



"SANIKLAR CİNAYET PLANINA SADIK KALDI"



İddianamede "Olay yerine geldiklerinde Fatih Okan Kodak, Burak Otçuoğlu ve Uğurcan Bilge isimli sanıklar da kendilerine katılmıştır. Mahmutyazıcıoğlu'nun sahibi olduğu restorana geçen sanıklardan Kadir Yasak ile Serkan Dakman Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile görüşmek istemiştir.



Bir süre sonra Şafak yanlarına gelmiştir. Ali Yasak ve Seccad Yeşil'in mekana girmesinden sonra iyice güçlendiğini hisseden Kadir Yasak'ın önce Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na ardından daha sonra şoförü Murat Bilmez'e ateş etti. Ali Yasak'ın Mahmutyazıcıoğlu'nu dışarı doğru sürüklediği esnada Kadir Yasak'ın tekrar ateş ettiği daha sonrasında ise Ali ve Kadir'in olay yerinden ayrıldığı, Seccad ve Serkan'ın ise sokak köşesinden olay yerine elen sağlık ekiplerinin müdahalesinin izledikten sonra olay yerinden ayrıldıkları" aktarıldı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi olayının tasarlanarak işlendiğini belirten cumhuriyet savcısı, sanıkların planlı bir organizasyon doğrultusunda hareket ettikleri ve plana sıkı bir şekilde bağlı kaldıklarını belirtti.



ZAMAN AŞIMINI ARAŞTIRMIŞ



Yapılan incelemede sanıklardan Fatih Okan Kodak'ın arama geçmişinde "Cinayet davasının zamanaşımı" şeklinde arama kayıtları bulunduğu da açıklandı.



"SALDIRIYI YAPAN ŞAHISLARI DAHA ÖNCEDEN TANIMAM, ŞİKAYETÇİYİM"



Maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken Mahmutyazıcıoğlu'nun iddianamede yer verilen ifadesinde "26 Ocak günü eşim ile dışarıya çıktık. Eve geçerken eşim Şafak, Serkan Yazıcıoğlu ile buluşmak üzere telefon görüşmesi yaptı. Şafak beni eve bıraktıktan sonra şoför ile evden çıktı. Serkan Yazıcıoğlu ile birlikte Fikret Orman, Ahmet Ürkmezgil ile birlikte olacağını Şafak bana söylemişti. Ardından ilerleyen saatlerde Murat Bilmez beni aradı ve 'Yenge ben yaralandım, Şafak abi de vuruldu farklı hastanelerdeyiz' dedi. Ben hastaneye gittim. Orada vefat ettiğini öğrendim. Ben eşime karşı bu saldırıyı yapan şahısları daha önceden tanımamam" diyerek şikayetçi olduğunu belirtti.



"BAĞIRMAM ÜZERİNE BANA DA ATEŞ ETTİLER"



Olay yerinde bacağından vurularak yaralanan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun şoförü Murat Bilmez ise ifadesinde"Ben Ece Erken'in özel şoförüyüm. Normalde Şafak beyin şoförü olan dayım Mehmet Akbal izinli olduğundan o gün Şafak beyin şoförlüğünü ben yapmaktaydım. Saat 15:00 sıralarında evden balık restoranına geldik. Daha sonra arkadaşları olan ve şuan isimlerini hatırlamadığı iki gazeteci ve Fikret Orman geldi. 3-4 saat birlikte oturdular.



Tahminen 21.00 sıralarında Fikret Orman ayrıldı. Şafak bey gazetecilerle oturmaya devam etti. Ben ayrı bir masada tek başıma oturuyordum. Saat 00:30 sıralarında iki şahıs geldi. Şafak beyin yanına gelerek görüşmek istediklerini söylediler ve yanda bulunan boş masaya oturdular. Şafak bey 5 dakika sonra şahısların masasına oturdu ve konuşmaya başladılar. 3-5 dakika sonra aynı yaş grubundaki 2 kişi daha gelerek masaya oturdu. Kısa bir süre konuştuktan sonra ilk oturan iki kişiden birisi belinden silahı çıkartarak Şafak beye doğru 2-3 el ateş etti. Benimde şahıslara bağırmam üzerine bana da bir el ateş ettiler. Sol bacağımdan baldır kısmından yaraladım. Dört şahıs olay akabinde yaya olarak koşarak kaçtılar. Ben ambulansla hastaneye getirildim. Şahısları görmem durumunda teşhis edebilirim. Olayı gerçekleştiren şahısların kim olduklarını bilmiyorum. Beni yaralayan kişilerden şikâyetçiyim" dedi.



EN FAZLA CEZA ABDULKADİR KARA VE ALİ YASAK HAKKINDA İSTENDİ



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanıklar Abdulkadir Kara ve Ali Yasak hakkında "Tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak, Silahla kasten yaralamaya iştirak", "Silahla birden fazla kişi ile birlikte işyerinde geceleyin yağmaya teşebbüs ve Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile toplam 3 yıl 9'ar aydan 12 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.



CİNAYETİN KİLİT İSİMLERİ İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ



İddianamede sanıklar Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Burak Otçuoğlu, Fatih Okan Kodak, Serkan Dakman ve Uğurcan Bilge hakkında "Tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak", "Silahla kasten yaralamaya iştirak", "Silahla birden fazla kişi ile birlikte işyerinde geceleyin yağmaya teşebbüs etme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapisleri talep edildi.



Hazırlanan iddianamede sanıklar Kerem Öztürk ve Gökhan Karakan hakkında "Tasarlayarak öldürmeye azmettirme", "Silahla kasten yaralamaya azmettirme ve Silahla birden fazla kişi ile birlikte işyerinde geceleyin yağmaya teşebbüse azmettirme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile toplam 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.



Diğer sanıklar Ahmet Yalçın, Buğra Hançer, Gökhan Ataş, İbrahim Çadırcı, İrfan Engin, Mehmet Altun, Mehmet Sedat Sade ve Rasim Türker Kaplan hakkında ise "Suçluyu kayırma" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar, sanık Batuhan Aldatmaz hakkında ise "Suçluyu kayırma" ve "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamenin kabul edilmesiyle sanıklar önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacaklar.



'RACONUNU BİZ KOYMADIK AMA BİZ KESERİZ'



Ünlü sunucu Ece Erken, instagram hesabından bir paylaşım yaptı. İddanamedeki ayrıntıları büyük tepki gösterdi: "Şafak özür dileyecek diyor ya abi kim? Şafak'a kim özür diletecekti?"



İddanemedeki kısım ise şu şekilde: Hazırlanan iddianamede sanıkların cep telefonlarına ilişkin yapılan incelemede Gökhan Karakan'ın Kerem'e "Seccad masadaydı ezdiler çocuğu resmen orada. Onun da ağrına gitmiş aramış tekrar, küfürleşmişler. Şimdi Kadir abi aradı biz dedi abiyi aradık o Şafak gelecek senden özür dileyecek dedi yoksa Şafak'ı vuracağız dediler. Şafak dedi olayı çok farklı boyutlara taşıyor. Bu saatten sonra itaatsizliğin raconunu biz koymadık ama biz keseriz Kerom. Bu saatten sonra herkes akıllı olsun. O Suphi'yi de döveceğim ama şimdi değil. 5-10 veririz çocuklara döverler" diyerek mesajlar gönderdiği aktarıldı.