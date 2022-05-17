. Damadına elini öptürmedi!
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Beyaz Gazete
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Damadına elini öptürmedi!

İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak Tatlıses, dün akşam 7 yıldır aşk yaşadığı Levent Dörter ile nişanlandı. Törende yüzüklerin bağlı olduğu kurdeleyi kestikten sonra kızını alnında öpen Tatlıses'in damadına elini öptürmemesi dikkat çekti.

Ekleme: 17.05.2022 - 22:24 Güncelleme: 17.05.2022 - 22:24 / Editör: Ozge Selin
İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra ortaya çıkan kızı Dilan Çıtak Tatlıses, 7 yıldır birlikte olduğu şarkıcı Levent Dörter ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift, dün akşam açık havada yapılan törenle nişanlanırken Tatlıses'in bir hamlesi dikkatlerden kaçmadı.

DAMADINA ELİNİ ÖPTÜRMEDİ
Yakın çevresinin katıldığı törende kırmızı kabarık bir elbise tercih eden Çıtak, kıvırcık saçlarına da ilginç bir at kuyruğu yaptırdı. Çiftin, nişan kurdelesini de usta sanatçı İbrahim Tatlıses kesti. Tatlıses, kurdeleler kesildikten sonra elini öpen kızını tutarak alnından öptü. Levent Dörter de Tatlıses'in elini öpmek istedi ancak İmparator damadını geri çevirerek yanaklarından öptü. İkili arasındaki bu anlar ise sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.


TATLISES: DAMADIMA DEĞİL KİMSEYE EL ÖPTÜRMEM
Görüntülerin kısa sürede gündem olmasının ardından Twitter hesabından açıklama yapan İbrahim Tatlıses, "Ben sadece damadıma değil kimseye el öptürmem bunu tüm camia bilir. Ayrıca damadım da çok terbiyeli ve edepli bir delikanlıdır" ifadelerini kullandı.


SAÇLARI BEĞENİLMEDİ
Kabarık saçlarıyla yıllardır adından söz ettiren Dilan Çıtak Deniz'in yaptırdığı saç modeli sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı, Tatlıses'in saçları için "Çalı süpürgesine benzemiş" yorumunu yaptı.

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