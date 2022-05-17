. Bebeğine kavuşmak için gün sayan Demet Evgar kına gecesi yaptı!

Son olarak 'Alev Alev' adlı dizide 'Cemre' karakterini canlandıran başarılı oyuncu Demet Evgar, 6 senedir birlikte olduğu işletmeci sevgilisi Levent Babataş ile 17 Mart'ta evlenmişti.İlk bebeğine hamile olan Demet Evgar, geçen günlerde 'baby shower partisi' yerine 'anneliğe geçiş kutlaması' yaparak gündem olmuştu.6 aylık hamile olan ünlü oyuncu şimdi ise kına gecesi yaptı. Karnı burnunda göbek atan Demet Evgar'ın o anları sosyal medyaya düşerek kısa sürede gündem oldu.