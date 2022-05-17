.Aslı Orcan'dan çocuk açıklaması!

Son olarak 'Sadakatsiz' dizisinde 'Leyla' karakterine hayat veren Aslı Orcan ile kendisi gibi oyuncu olan Yetkin Dikinciler, 2014 yılında dünyaevine girdi, 2018'de Lal ismini verdikleri kızlarını kucaklarına aldı.

Mutlu bir evlilik sürdüren Yetkin Dikinciler-Aslı Orcan çifti, önceki akşam Cihangir’de güzel havayı fırsat bilerek, kapı önünde sohbet ederlerken objektiflere yansıdı.



"BİR İŞ YAPMIYORUM"



Dikinciler, “Oyunum var, sete gidip geliyorum. Bugün pazar, hava almak için kapı önüne çıktık” açıklamasını yaptı. Orcan ise “Ben bir iş yapmıyorum, sadece şu aralar çocuk bakıyorum” diyerek güldü.



