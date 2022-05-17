Amber Heard yalanlarını itiraf etti! İftira atmış!

Johnny Depp ile Amber Heard'ün kirli çamaşırları ortaya dökülmeye devam ediyor. Gündemden düşmeyen Johnny Depp ve Amber Heard davasında sular durulmuyor.

Tüm dünyanın konuştuğu ve her gün yeni bir iddianın ortaya atıldığı Johnny Depp ve Amber Heard davasını mutlaka duymuşsunuzdur. Şimdiye kadar mahkemede şiddet, aldatma, üçlü ilişki, taciz ve yatağa tuvaletini yapma gibi birçok iddia ortaya atıldı.



Mahkemenin 17. gününde Amber Heard'e bazı sorular yönetildi ve cevaplaması istendi. Bu sorular Depp'in kendisine uyguladığını iddia ettiği fiziksel şiddet ve Johnny Depp ile boşanırken aldığı 7 milyon dolarlık tazminat ile ilgiliydi.



Amber Heard mahkemenin başında Depp'in kendisine ilk kez 2013 yılında vurduğunu söylemişti fakat şimdi ifadesini değiştirdi ve bu tarihin 2012 olduğunu dile getirdi.



Daha öncelerinde Depp'e sadece bir kez vurduğunu söyleyen Amber Heard, şimdi ne zaman kavga etseler Johnny Depp'e vurduğunu belirtti. Aynı zamanda Johnny Depp'in kendisine telefon fırlattığını, bu telefonun ise yüzüne gelerek burnunu kırdığını belirtmişti. Fakat Amber Heard'ün herhangi bir doktora burun kırığı tedavisi için başvurmadığı ortaya çıktı. Mahkemede sorulduğunda ise gitmeye gerek duymadığını belirtti.

