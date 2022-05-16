Zeynep Avcı'dan hayranlarına sitem!

Zeynep Avcı ve Serdar Ortaç, önceki akşam birlikte sahneye çıktı. Avcı, muhabirlerin "Yalan" şarkısına çok istek olduğunu öğrendik bu duruma ne gibi çözüm buluyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi.



Zeynep Avcı ve Serdar Ortaç, geçtiğimiz akşam Ağaoğlu Maslak 1453'te bulunan Yeni Gazino'da sahne aldılar. Birbirinden güzel şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendiren Serdar Ortaç, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Trabzonsporlu hayranlarını unutmayan Serdar Ortaç Karadeniz şarkıları söyleyerek Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı.



Sahne öncesi basın mensupları ile bir araya gelen güzel şarkıcı Zeynep Avcı, yeni şarkısı ile ilgili; “Yeni şarkımız "Çığ" çok beğenildi, çok güzel tepkiler aldık. Tabii "Yalan" şarkısı ile birlikte çıtamızı baya yükseltmiştik, arkasından gelen şarkının çıtasını düşürmemesi gerekiyordu. Söz, müzik Sıla olduğu için zaten söyleyecek bir şey yok” dedi.



"ZEYNEP AVCI BAŞKA ŞARKILAR DA SÖYLÜYOR"



Röportajın devamında muhabirlerin sahnede "Yalan" şarkısına çok istek olduğunu öğrendik bu duruma ne gibi çözüm buluyorsunuz?" sorusuna; “Şarkı dijital platformlarda henüz olmadığı için insanlar "Yalan" şarkısını doya doya dinlemek istiyorlar, doğal karşılıyorum. Ama Zeynep Avcı başka şarkılar da söylüyor, sitem ediyorum" diyerek espiri yaptığını belirtti.



"TÜRKİYE'YE TAMAMEN DÖNMEK İSTİYORUM"



"Türkiye’ye dönme planınız var mı?" sorusuna Zeynep Avcı; “Şu an Türkiye turnesine başladık. Birçok konserimiz var. Sürekli gidip geliyoruz ama burada yoğunum. Şu an için Türkiye’ye dönüş yok ama ileride Türkiye’ye tamamen dönmek istiyorum” yanıtını verdi.