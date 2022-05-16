Ünlü yıldızdan cüretkar paylaşım!

Amerikalı televizyon yıldızı Meghan King, gittiği kamp seyahatinde doğada çıplak yürüyüş yaptı. Meghan, çıplak bir şekilde çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından "Evet çıplak yürüdüm" başlığı ile paylaştı.

Geçen sene Amerika Başkanı Joe Biden'nin yeğeni Cuffe Biden Owens'den ayrılan Meghan King, kendini doğaya vurdu.



Doğada çıplak yürüyüş yapan King, sırtında taşıdığı çantası ile çektiği fotoğrafta özel yerlerini pembe kalp emojisi ile kapattı.



Bununla da yetinmeyen Meghan, yoga yaparken ve suya dalarken çektiği çıplak fotoğraflarını da paylaştı.4 Sevgilisinden ayrılıp kendini dağlara vurdu! Yıldız isim doğada çırılçıplak yürüyüş yaptı.



Geçen sene Aralık ayında Cuffe'den ayrılan Meghan, zamanının çoğunu seyahat yaparak geçirmeye başladı.



Özgür olmanın ve istediği yere istediği zaman gitmenin kendisine büyük bir mutluluk ve hafiflik verdiğini söyleyen Meghan, bir süre hayatını bu şekilde devam edeceğini söyledi.