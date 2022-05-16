. Sinem Kobal, ikinci kez doğum yaptı!
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Sinem Kobal, ikinci kez doğum yaptı!

Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan güzel oyuncu Sinem Kobal, ikinci kez doğum yaptı.

Ekleme: 16.05.2022 - 13:15 Güncelleme: 16.05.2022 - 13:21 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. 21 Ekim 2020'de ilk kızları Lalin'i kucağına alan gözde çiftten mutlu haber geldi.

Anne ve bebek iyi
Ünlü çiftin, ikinci bebeklerini bu sabah kucaklarına aldıkları öğrenildi. Kobal’ın ve bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ünlü çift, kızlarına hangi ismi verdikleri henüz açıklanmadı.

Sinem Kobal'dan Anneler Günü'nde sürpriz paylaşım gelmişti. Sinem Kobal, karnı burnunda pozunu ilk kez Instagram hesabından yayınlamıştı.

Yeşil elbisesi ve uzun botları ile karnı burnunda ilk hamile pozunu paylaşan Kobal'a çok sayıda yorum ve beğeni gelmişti.
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