Şevval Sam asker yolu bekliyor!

'Sadakatsiz'in Selçuk'u Tarık Emir Tekin, önceki gün sevgilisi Sofia ve annesi Şevval Sam ile birlikte Arnavutköy'de görüntülendi. Oğlunu askere yollayan Sam, duygusal anlar yaşadı.

Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam'ın, eski futbolcu Metin Tekin ile 1993-1999 yılları arasında süren evliliğinden dünyaya gelen Tarık Emir Tekin, Kalan D'nin fenomen dizisi 'Sadakatsiz'deki Selçuk rolüyle adından söz ettiriyor.



Tekin, dizideki performansıyla hayranlarının yanı sıra ailesinin de takdirini kazanıyor.



"DONANIMI ÇOK FAZLA"



Geçtiğimiz aylarda oğlunun başarısından gurur duyduğunu belirten Sam, "Oyunculuğa dair konuştuğumuzda ondan çok şey öğreniyorum. Donanımı çok fazla. İşine, mesleğine tutku ile bağlı olan biri olduğun için geliştirmek için ne gerekiyorsa yapıyor" demişti.



"Oğlunuzun kariyer planlamasıyla ilgili fikir alışverişi yapıyor musunuz?" sorusuna da yanıt veren oyuncu, "Taro yolunu başından beri kendisi çizdi. Ben herhangi bir destek vermedim. Bizde öyle pohpohlamak yoktur. Herkes kendi parmak izini kendi keşfeder. Taro da kendi yolunu kendi başına çizen bağımsız bir birey. Dolayısıyla gelecek adına ondan umutluyum" ifadelerini kullanmıştı.



"OĞLUMA HAYRANLIK DUYUYORUM"



Önceki günlerde de 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programına konuk olan Şevval Sam, yine oğlu Tarık Emir Tekin hakkında konuşmuştu.



Tekin'e hayranlık duyduğunu belirten Sam, "Babasına çok benziyor. 9 ay boyunca dua ettim, 'kime benzerse benzesin ama içi bana benzesin.' diye" demişti.



Güzel oyuncu, sözlerine; "Çünkü 'büyüdüğü zaman onunla iyi arkadaş olmak istiyordum.' diyordum. Bana hiç bana benzemiyor ama bana ruhu çok benziyor. Çok entelektüel bir çocuk. Samimi ve gerçek ama bir yandan da aşırı cool. 23 yaşında anne oldum, onunla büyüdüm sayılır. Hayranlık duyuyorum. O da oyuncu oldu. Bu konuyla ilgili okuması, izlemesi konusunda ayrıca hayranlık duyuyorum. Metin futbolcuydu ama o sanata daha yatkın oldu" diye devam etmişti.



"DAHA HAVALI BİR OYUNCU GÖRDÜNÜZ MÜ?"



Tekin, geçtiğimiz aylarda ise Şevval Sam'ın doğum günü için annesi ve Eda Ece ile bir araya gelmişti. Daha önce Taro'yu, dünyaca ünlü oyuncu Johnny Deep’e benzettiği hatırlatılan Ece, "Daha havalı bir oyuncu gördünüz mü?" şeklinde konuşmuştu.



Tarık Emir Tekin ise bu sözlere; "Eda çok değerli, çok teşekkür ediyorum. Böyle şeyler beni çok onurlandırıyor" şeklinde karşılık vermişti.



SOLUĞU BODRUM'DA ALDILAR



Tekin, geçtiğimiz yaz uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Sofia ile birlikte soluğu Bodrum'da almıştı. Yalıkavak'daki bir plajda kameralara yansıyan ikiliden Tarık Emir Tekin, romantik anlar yaşadığı sevgilisini öpmeye doyamamıştı.



Birlikte güzel vakit geçiren ünlü çift, gazetecilerin kendilerini görüntülediğini fark ettiğinde ise istiflerini bozmamışlardı.



"HER ŞEYİ DOLU DOLU YAŞAMAK İSTİYORUM"



Öncesinde ise sevgilisi Sofia ile yedi yıldır çok güzel bir ilişkilerinin olduğunu söyleyen Taro, "Sofia lise aşkım, yedi yıldır tanışıyoruz. Her şey çok güzel gidiyor" demişti. Başarılı oyuncu, "Her şeyi dolu dolu yaşamak istiyorum. Evlilik tabii ki neden olmasın ama daha 24 yaşındayım" açıklamasıyla sözlerini noktalamıştı.



"HAFTAYA ASKERE GİDİYORUM"



Ünlü isim, geçtiğimiz günlerde ise sevgilisi Sofia ile birlikte Bebek'te yer alan bir mekandan çıkarken objektiflere takılmıştı.



Ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, "Haftaya askere gidiyorum. Onun öncesinde kız arkadaşımla biraz keyif yapalım diye kahve içmeye geldik" açıklamasını yapmıştı.



Bedelli askerlik yapacağını söyleyen oyuncu, "Nereye Düştünüz?" sorusuna ise esprili bir yanıt vermişti:



Biraz uzağa düştüm. Benim evim Fenerbahçe'de. Ben de Maltepe'ye düştüm.



"DİZİMİZ BİTİYOR"



İlgiyle izlenen 'Sadakatsiz' dizisinin finale yaklaştığını da söyleyen oyuncu, "Birkaç bölüm sonra dizimiz bitiyor. Yaz tatili öncesi son heyecanlar" ifadelerini kullanmıştı.



KISA SAÇLARIYLA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ



Ünlü isim, son olarak geçtiğimiz akşam Arnavutköy'de sevgilisi Sofia ve annesi Şevval Sam ile birlikte objektiflere takıldı. Normalde saçlarını uzun bir tarzda kullanan Tekin, askere gideceği için kısacık kestirdiği saçıyla ilk kez görüntülendi. Kendine has giyim tarzı ile bilinen oyuncunun gece geç saatler olmasına rağmen kullandığı güneş gözlüğü de dikkat çekti.



KIRMIZI GÜL ALDI



Ertesi gün vatani görevini yapacağı Maltepe'deki birliğine teslim olacak olan Tekin'in sevgilisi Sofia ve annesi Şevval Sam, birlikte akşam yemeğinde buluştu. Mekan çıkışında Tekin aracına yönelmeden önce annesi ve sevgilisine birer kırmızı gül aldı.



Genç oyuncunun aracına bindikten sonra sevgilisi Sofia'ya aşk dolu bakışları ve Şevval Sam'ın duygusal anları kameralara yansıdı.



"ÇOK HEYECANLIYIZ"



Tarık Emir Tekin'i yolcu ettikten sonra basın mensuplarını kırmayarak sorularına yanıt veren Sam, "Şimdi yolcu ettim oğlumu. Pazartesi teslim olacak. O da, ben de çok heyecanlıyız. Biraz da duygusallaştım haliyle" diyerek muhabirlere teşekkür etti.



TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ



Öte yandan Tekin, geçtiğimiz ay yine Bebek'te kameralara yansımıştı. Sevgilisi Sofia ile birlikte el ele sahil gezintisine çıkan oyuncu, tarzıyla tüm dikkatleri üzerine toplamıştı.



Oyunculuğu kadar giyim tarzıyla da adından söz ettiren Tekin, muhabirlerle konuşarak, "Kendim tasarlıyorum giydiklerimi, çok iyi de bir terzim var. O da tam bana göre dikiyor sağ olsun" demişti.



"RAKİP OLARAK BAKMIYORUM"



"Annenizle rakip olmak nasıl bir duygu?" sorusuna ise ünlü isim, "Ben hiç rakip olarak bakmıyorum bu duruma. Annem de, ben de hatta siz de eğlence endüstrisinde çalışan insanlarız. Topluma keyifli hikayeler anlatmak, onların zamanını keyifli geçirmelerini sağlamak tek amacımız" diye yanıt vermişti.



Genç oyuncu, bu söylemleri ve düşünceleriyle görenlerin takdirini kazanmıştı.