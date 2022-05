Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun mirasını reddeden ve Instagram’dan soyadını silen Ece Erken'den tepki: Kimse boş yapmasın

Ünlü sunucu Ece Erken, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı ilişkisini Haziran 2021'de nikah masasına taşımıştı. Aşkını sık sık sosyal medya hesabından da takipçilerine haykıran Ece Erken, geçen aylarda büyük bir acıyla sarsıldı. Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu; Yeşilköy'deki bir balıkçıda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Yaşadığı acının ardından geçtiğimiz günlerde reddi miras yapmasıyla gündem olan Ece Erken, son olarak Instagram hesabından Mahmutyazıcıoğlu soyadını kaldırmıştı. Ünlü isim bu hamlesini eleştirenlere yanıt verdi.

Ece Erken, eşinin ani vefatının ardından Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesiyle karşı karşıya gelmişti. Daha önce "Eşimin saatini bile istediler!" diyen ünlü sunucu, son olarak Instagram hesabında yer alan 'Mahmutyazıcıoğlu' soyadını kaldırmıştı.



ELEŞTİRİLERE DAYANAMADI



Bu hamlesine gelen eleştirilere daha fazla dayanamayan ünlü sunucu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunarak, isyan etti. Eşine olan aşkını dile getiren Ece Erken, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:



"Hayatta en anlamsız cümle 'Vay gidene...' Eğer yürekten seven birini arkasında bıraktıysa 'Vay kalana...' Giden rabbimin yanına gitti. Dertsiz, tasasız Allah'ın izniyle... Peki ya onu çok sevenler? O yüzden kimse boş yapmasın! Ben kocamı çok sevdim, çok seviyorum. Ben artık böyle yüce, böyle koca bir aşk yaşayamam. İlk kez bu kadar çok sevdim ve o hep kalbimde kalacak ama hayat evladı olan anneler için kısa ara verir, durmaz."



REDDİ MİRAS YAPIYORUM



'Eşimin saatini bile istediler' diyen Erken, geçtiğimiz haftalarda şaşırtan bir karar aldı.



Mirası kabul etmeyeceğini duyuran Ece Erken, "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık, öyle kalacağız. Reddi miras yapıyorum herkese sevgi ve saygılarımla" dedi.



EŞİNİN SOYADINI SİLDİ



Zor günler yaşayan ve eşine olan özlemini her fırsatta dile getiren Ece Erken'den yeni bir hamle geldi.



Ünlü sunucu sosyal medya hesaplarından 'Mahmutyazıcıoğlu' soyadını kaldırdı.



Bir takipçisi Ece Erken'e 'Eşinizin soyadını neden sildiniz?' diye sordu. Erken ise 'Yaşananlardan sonra bazı akrabalarıyla aynı soyadını taşımamak için. Her gün daha daiğrenç şeyler duyuyorum' yanıtını verdi.



HAYATIM BOYUNCA KALBİMDE OLACAKSIN



Ece Erken sosyal medya hesabında eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile videosunu ve fotoğraflarını paylaştı.



Erken görüntülere "Çok özledim Şafak'ım. Eminim yukarıdan, cennetten bizi izliyorsun. Oradan bile elinden geleni yaparsın sen. Keşke bir anda gelsen. Şafak'ım adamdı. Çevresinde tek adam yoktu. O adamdı! Hayatım boyunca kalbimde olacaksın." notunu düştü.



Ece Erken geçtiğimiz günlerde de 44 yaşına girdi. Yaş gününü oğlu Eymen ile birlikte pasta keserek kutlayan Erken, duygu yüklü bir paylaşımda bulundu. Erken yayınladığı gönderiye ise şu notu düştü:



"Bu gece doğum günüm... En güzel ve en özel kutlama hayatımın aşkıyla ve 20 küsür yıldır yaptığım gibi. Sizlerle paylaşmak istedim. Hayatta her şey bizim için ve her an her şeyi hepimiz yaşayabiliriz ama ne olursa olsun insanın kanadı, gayretiymiş, mümkün olduğunca, nefesim el verdiğince oğlum için kanadımı çırpmaya devam edeceğim ve Allah'ın izniyle evladımı en güzel şekilde yetiştireceğim, bu gece ve her gece en büyük duam hayırlı bir evlat. Bu vesileyle bugün doğan herkesin doğum gününü kutlarım."



Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırı sonucu kaybeden Ece Erken, geçen haftalarda da moralsiz haliyle dikkat çekti. Hakkında çıkan 'miras' haberlerinden bunalıp reddi miras yaptığını açıklayan ünlü sunucu, muhabirlerin sorularına cevap vermedi.



Öte yandan; Ece Erken-Şafak Mahmutyazıcıoğlu çifti, uzun süre aşk yaşadıktan sonra Haziran 2021'de dünyaevine girmiş, evlilik haberini de "Herkese selam. Biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize, sonra dostlarımıza, sevenlere, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" mesajıyla duyurmuştu.



Nikâh masasına oturduktan sadece yedi ay sonra Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi, avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu Yeşilköy'de bulunan balıkçıda uğradığı silahlı saldırı sonucu kaybeden Ece Erken, 'miras' kararını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.



"BU KÖTÜ İNSANLARLA ADIMIN DAHA FAZLA YAN YANA GELMESİNİ İSTEMİYORUM"



Bir süredir içine kapanan ve sadece Instagram hesabı aracılığıyla sevenleriyle iletişime geçen, eşine olan özlemini de paylaşımlarıyla sıkça dile getiren Ece Erken, şu açıklamayı yaptı:



Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık, öyle kalacağız. Reddimiras yapıyorum. Herkese sevgi ve saygılarımla.



"GEREKLİ AÇIKLAMAYI SOSYAL MEDYA HESABIMDAN YAPTIM"



Ece Erken, dün İstinyePark AVM'deydi. Yakın arkadaşıyla bir kafede uzun süre sohbet eden sunucu, daha sonra Markalar Sokağı'nda aracını beklediği sırada objektiflere yansıdı.



Bir süredir eşinin mirasıyla ilgili haberlerle gündeme gelen Ece Erken, basın menmsuplarının bu yöndeki sorusu üzerine, "Arkadaşlar o konu hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. Gerekli açıklamayı sosyal medya hesabımdan yaptım zaten" demekle yetindi.



ÜZÜNTÜDEN ERİDİ



Zayıflaması ve moralsiz hali dikkatlerden kaçmayan ünlü sunucu, aracının gelmesiyle birlikte gazetecilere, "Kolay gelsin" diyerek, aracına bindi ve AVM'den ayrıldı.



SEREN SERENGİL, "SAKIN REDDİ MİRAS YAPMA" DEMİŞ



Seren Serengil, Ece Erken'in reddi miras yaptığını duyurmasının ardından, ünlü avukatın öldürüldüğü gün Erken'in evine giderek cenaze evinde "Sakın reddi miras yapma" dediğini itiraf etti."



'BU İNSANLAR PARA PEŞİNE DÜŞECEKLER' DİYE UYARDIM'



Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' sunucularından Seren Serengil açıklamasında, "Ece eşi öldüğü gün alyansı istedi. Şafak'ın abisi kolundaki saati aldı. 3 milyon liralık saatmiş o saat gitti. Sonra o gün telefon konuşmasına şahit oldum birileri Ece'ye borcu var sen hemen reddi miras yap, diyorlar. Ece'yi kenara çektim bu insanlar para peşine düşecekler diye uyardım. Ece bu mirastan faydalanmasın diye bir sürü şey yapıldı. Biri kapıyı alıyor, biri evi kiraya veriyor. Bunlarla uğraşmak istemedi Ece. Kendi kazandıkları olduğunu söyledi" dedi.



"ECE PAYINI İSTEMİYOR"



Bircan Bali ise "Şafak abinin öldüğü günden 3. gün sonra, abisi öz abisi izinsiz bir şekilde tekneyi götürüyor. Bu konuda bir ihbar olacak. Marinada izinsiz duruyor. Benan Hanım'ın avukatı da sürekli Ece'nin avukatını arayıp biz kiralama yapıyoruz biz Ece'ye payını verelim. Ece payı da istemiyor" iddiasında bulundu.



22 MİLYON TL'LİK ÇEK YOKMUŞ



Bircan Bali konuşmasının devamında 22 milyon TL'lik bir çekin aslında olmadığını da iddia ederek "Meğer reddi mirastan sonra ortaya çıktı öyle bir çek yok ben de Ece de tufaya düştü" dedi.



"HESABIMA BLOKE GELMİŞ"



Ece Erken, geçtiğimiz günlerde oğlu Eymen Uçar ile çıktığı tatilde tatsız bir olay yaşamıştı. Çılgına dönen ve konunun peşini bırakmayacağını belirten ünlü sunucu, isyanını sosyal medya hesabında şu sözlerle dile getirmişti:



Şu an oğlumu çocuk oteline götürüyorum. Bir bakıyorum hesabıma bloke gelmiş. Neden çünkü Şafak'a 'Abi' diyen, peşinde gezen 'Param yok, bana borç al' diyen, ölümüne sebebiyet veren şahıs tedbir kararı aldırmış.