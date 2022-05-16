Mine Tugay'dan veda mesajı!

Gülümse Kaderine ile ekranlarda boy gösteren Mine Tugay, dizinin final yapma kararı almasının ardından sosyal medya hesabından veda paylaşımında bulundu.

FOX TV'de yayınlanan Gülümse Kaderine dizisinin ekran macerası kısa sürdü. Büyük umutlarla yola çıkan Gülümse Kaderine dizisi reyting kurbanı oldu.



Başrollerinde Mine Tugay, Burak Sergen, Sude Zülal Güler, Bahar Şahin, Doğan Bayraktar, Yalçın Hafızoğlu, Erkan Meriç, Aslı Sümen, Ertuğrul Postoğlu, Ahu Sungur, Müge Su Şahin, Sevinç Kumaş, Nazan Diper ve Aslı Samat gibi isimlerin yer aldığı dizi hakkında final kararı verildi.



Uzun bir aranın ardından Gülümse Kaderine ile ekranlara dönen güzel oyuncu Mine Tugay, son sahneleri çekilen dizi ile ilgili paylaşımda bulundu. Mine Tugay, "Son sahneler çekmeyi beklerken" notunu düştü.



