Fahriye Evcen'in form sırrı
Bir çocuk annesi güzel oyuncu Fahriye Evcen'in merak edilen sırrı ortaya çıktı.
"Alparslan: Büyük Selçuklu" dizisiyle kariyerinde zirve yapan oyuncu Fahriye Evcen, formda görüntüsünün sırrını açıkladı.
Yakışıklı aktör Burak Özçivit'le evliliğinden Karan adında 3 yaşında oğlu olan Fahriye Evcen, yediğine içtiğine çok fazla dikkat ettiğini söyledi.
"Hareketsiz kalmam"
Evcen, "Sebze ağırlıklı besleniyorum. Bol su içiyorum ve asla hareketsiz kalmıyorum." dedi.
Yakışıklı aktör Burak Özçivit'le evliliğinden Karan adında 3 yaşında oğlu olan Fahriye Evcen, yediğine içtiğine çok fazla dikkat ettiğini söyledi.
"Hareketsiz kalmam"
Evcen, "Sebze ağırlıklı besleniyorum. Bol su içiyorum ve asla hareketsiz kalmıyorum." dedi.