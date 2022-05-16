Defne Samyeli'nin telaşı!

Spikerlik kariyerine oyunculuk ve şarkıcılığı da ekleyen Defne Samyeli, Defne Samyeli, önceki akşam Asmalımescit'te objektiflere yansıdı. Hızlı adımlarla yürüyen Samyeli, gazetecilere "Yetişmem gereken bir yer var, daha sonra konuşuruz" dedi.

Defne Samyeli, oyunculuk kariyerinin ardından şimdilerde şarkıcılık yapıyor. Ünlü isim, iddialı sahne kostümleriyle olduğu kadar yaptığı açıklamalarla da sık sık adından söz ettirmeyi başarıyor.



Geçtiğimiz haftalarda Karayipler tatiline giden ve güzel havanın tadını çıkaran Defne Samyeli, keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmemişti. Fit hali dikkat çeken şarkıcı için "Kim der iki çocuk annesi diye?" yorumu yapılmıştı.



"EVET GEÇ KALDIM"



Tatil sonrası Türkiye'ye geri dönen Defne Samyeli, önceki akşam Asmalımescit'te görüntülendi. Telaşlı halleriyle dikkat çeken Samyeli, hızlı adımlarla ilerlerken muhabirlerin, "Efendim iyi akşamlar, aceleniz var galiba?" sorusuna yanıt verdi.



49 yaşındaki ünlü isim, "Evet, geç kaldım. Yetişmem gereken bir yer var, daha sonra konuşuruz" ifadelerini kullandı. Samyeli yine hızlı adımlar ile Soho House adlı mekana girdi.



