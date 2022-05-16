Bülent Ersoy'dan flaş Masumlar Apartmanı kararı!

Satışa çıkan Masumlar Apartmanı'na Diva Bülent Ersoy talip oldu.

Daha önce bir çok dizi ve filmin çekim yaptığı en son ‘Masumlar Apartmanı’nın çekildiği Beyoğlu’ndaki ‘Temel Apartmanı’ satılıyor.



2 hafta sonra final yapacak olan dizinin çekimleri bitti. Bina da tam 7 milyon dolara (108 milyon TL) satışa çıktı.



Posta'da yer alan habere göre dizinin büyük hayranı olan Bülent Ersoy, bu haberi duyar duymaz apartmana talip oldu. Hemen devreye girdi ve görüşmeler başladı.



2. Abdülhamit yaptırdı



Bina yaklaşık 100 yıl önce, Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit tarafından İstanbul’a getirtilen İtalyan müzisyenlerin konaklaması amacıyla, İtalyan mimar ve mühendislere yaptırılmış. Bina için İtalya’dan getirtilen inşaat malzemeleri kullanılmış.



12 daire var



7 katlı Temel Apartmanı’nın 190’ar metrekarelik 12 dairesi bulunuyor. Burası, İstanbul’un tarihte ilk kez asansör ve kalorifer kullanılan apartmanı.



