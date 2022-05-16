. Barış Arduç ve Gupse Özay arasında kriz mi çıktı? Son noktayı koydu.
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Beyaz Gazete
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Barış Arduç ve Gupse Özay arasında kriz mi çıktı? Son noktayı koydu.

Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle izleyici karşısına çıkan Barış Arduç, 2020 yılında meslektaşı Gupse Özay ile nikah masasına oturmuştu. İlişkilerini gözlerden uzak sürdüren ikili evliliklerinde kriz olduğu iddiasıyla gündeme geldi. Çıkan haberler hakkında konuşan Arduç, iddialara son noktayı koydu..

Ekleme: 16.05.2022 - 10:54 Güncelleme: 16.05.2022 - 10:55 / Editör: Ozge Selin
Magazin dünyasının ünlü çifti Gupse Özay ile Barış Arduç, altı yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşıdı.

Son dönemde hiç yan yana görüntü vermeyen ünlü çift hakkında "Evlilikte kriz var" dedikoduları çıktı.

Önceki akşam gazetecilerle ayaküstü sohbet eden yakışıklı oyuncu, çok yoğun bir tempoda çalıştığını söyledi ve ekledi:

"EVDE İSYAN YOK"

"Eşim Gupse de evde senaryo yazmakla meşgul. O nedenle pek sık görüşemiyoruz."

Arduç, muhabirlerin "Görüşemediğimiz için bir isyan oluyor mu evde?" sorusuna verdiği şu yanıtla ise evlilikte kriz olduğu iddialarına noktayı koydu:

"Bizim mesleğimizin doğasında bu var. İkimiz de birbirimize saygı duyan insanlarız."


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