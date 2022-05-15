. Ünlü oyuncu 103 kilo verdi!
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Ünlü oyuncu 103 kilo verdi!

Hercai'nin güzel oyuncusu Aslı Samat verdiği kilolar sonrası değişimi ile birçok kişiye ilham kaynağı oldu. 103 kilo vererek adeta bambaşka birine dönüşen Aslı Samat, bir YouTube kanalı açarak zayıflama sürecini takipçileriyle paylaşmaya başlamıştı. Hayranları tarafından gelen yardım çağrılarına kayıtsız kalmayan Aslı Samat "Şaşkınım, ben böyle bir ilgi beklemiyordum. Aslında sadece ne yediğimi, ne içtiğimi anlatmak istemiştim. Bir anda çocukluk travmaları çıktı ortaya." dedi. İşte Aslı Samat'ın değişimi...

Ekleme: 15.05.2022 - 20:38 Güncelleme: 15.05.2022 - 20:39 / Editör: Ozge Selin
Hercai'nin güzel oyuncusu Aslı Samat verdiği kilolar sonrası değişimi ile birçok kişiye ilham kaynağı oluyor.

103 kilo vererek adeta bambaşka birine dönüşen Aslı Samat, bir YouTube kanalı açarak zayıflama sürecini takipçileriyle paylaşmıştı.

Hayranları tarafından gelen yardım çağrılarına kayıtsız kalmayan Aslı Samat "Şaşkınım, ben böyle bir ilgi beklemiyordum.

Aslında sadece ne yediğimi, ne içtiğimi anlatmak istemiştim. Bir anda çocukluk travmaları çıktı ortaya."


'Ben de bunu yaşadım, sen bana güç oluyorsun, tek değilmişim' gibi çok fazla mesaj alıyorum.

Bu mesajlar daha çok şey anlatmaya teşvik ediyor beni." dedi.

Oyunculuk aşkı için gözünü karartan Samat, tüp mide ameliyatı sonrasında 6 senelik süre içinde 173 kilodan 80'e düştü. Kendisine en büyük desteğin kadın izleyicilerden geldiğini söyleyen Aslı Samat, "Sektörde değil ama kostümlerde zorluk yaşadım. Annem kıyafetlerimi daraltmak konusu üzerinde çalışırken, adeta tasarımcılar gibi usta bir şekilde dikiş dikmeyi öğrendi. Hemcinslerim çok güzel, çok tatlı olduğumu resmen haykırıyorlar. Desteklerinden dolayı onlara teşekkür ediyorum" dedi. Aslı Samat şu sıralar çekimleri devam eden ve 9 Ağustos'ta gösterime girecek yönetmenliğini Mustafa Kotan'ın yaptığı Konuşan Hayvanlar filminde rol alıyor. Hercai'nin Camgöz'ü Aslı Samat bakın nasıl zayıflamış!

Aslı Samat, verdiği röportajda oyunculuk kariyerini, hedeflerini ve oyunculukta unutmadığı anları anlattı.

İkisinin de kendine göre zorlukları var. Tiyatro ve dizi oyunculuğunu karşılaştıran insanlar bunu neden yapıyor anlamıyorum… Tiyatro yapamayan tiyatroyu, dizi de yer alamayan diziyi kolay buluyor olabilir mi? Sözüm ona zor olan kıymetli… Kıymeti belirleyen bir işin zorluk veya kolaylığı olmamalı. Bence kıymet, aldığın hazla doğru orantılı.
liklerime kadar hissetmek… Tam işini yaptığın o an ne zorluğu kalır, ne korkusu.
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