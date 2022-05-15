Ünlü manken Deniz Akkaya’ya büyük şok! Ağır cezada yargılanacak!

Ünlü manken Deniz Akkaya ile eski menajeri arasında sular durulmuyor! Akkaya, kendisine borcu olduğunu iddia ettiği eski menajeri Merih Yılmaz ile bir görüşme organize etmişti. Deniz Akkaya, yanında bulunan 5 kişiyle birlikte Yılmaz'ı darp edip zorla vekalet alarak aracına el koymuştu. Ardından Yılmaz'a ünlü mankenin kendisine bir borcu olmadığının yazılı olduğu bir metni imzalatıp serbest bırakmışlardı. Yılmaz, yaşananlardan sonra Gasp Büro Amirliği'ne başvurdu. Menajerin iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Deniz Akkaya ve beraberindeki 5 kişi hakkında 10.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ünlü manken Deniz Akkaya, eski menajeri Merih Yılmaz'ı, kendisine borcu olduğunu iddia ederek, yanında bulunan 5 kişiyle birlikte darp ettirip zorla aracına el koydu.



Deniz Akkaya'nın ofisinde alıkonulan menajer, annesinin üzerine kayıtlı aracı Akkaya'ya devredince serbest bırakıldı.



Merih Yılmaz'ın şikayeti üzerine Deniz Akkaya ve beraberindeki 5 kişi hakkında 10,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



Ünlü manken Deniz Akkaya, eski menajeri Merih Yılmaz'ı kendisine borcu olduğunu iddia ederek yanında bulunan 5 kişiyle birlikte darp ettirerek zorla aracına el koydu.



3 Ekim 2018 yılında meydana gelen olayda Merih Yılmaz, manken Deniz Akkaya'nın menajerliğini yapıyordu.



28 Eylül'de Merih Yılmaz'a mesaj atan Akkaya Atina'da ev alacağını, bu nedenle 20 bin Euro'ya ihtiyacı olduğunu söyledi.



İddiaya göre Yılmaz da 70 bin lira parayı bularak Deniz Akkaya'nın avukatı Merih Erkul'a teslim etti.



DENİZ AKKAYA'NIN ÇAĞIRDIĞI OFİSTE DARP ETTİLER

3 Ekim günü ise Deniz Akkaya bu kez menajeri Merih Yılmaz'ı arayarak avukatının ofisinde toplantı düzenleneceğini kendisinin de katılmasını istedi. Yılmaz, arkadaşı Bilal Gülmez ile Beyoğlu'nda bulunan ofise aracıyla geldi.



Merih Yılmaz avukatın ofisine çıktığında Deniz Akkaya tarafından yine iddiaya göre haksız kazanç elde ettiği için borçlu olduğu tepkisiyle karşılaştı.



Ofiste bulunan Erdi T., ve Uğur Kemal S., Merih Yılmaz'ı darp etmeye başladı.



BORCUNU ÖDEMESİ İÇİN DARP ETTİLER

Bu sırada Deniz Akkaya, Yılmaz'a konuşmaya devam ediyor ve kendisine toplamda 200 bin lira borcu olduğunu bunun 70 bin liralık kısmını ödediğini kalan 130 bin lirayı da ödemesini belirtti.



Konuşma sırasında Deniz Akkaya'nın yanında oturan Oğuzhan M., Merih Yılmaz'a hitaben, 'Borcunu öde, kanı bozuk o.. ç..' şeklinde hakaret ve tehditlerde bulunarak darp ettiği öner sürüldü.



ARACIN VEKALETİNİ VERİNCE KURTULDU

Oğuzhan M., ve adamları Merih Yılmaz'dan borcuna karşılık BMW marka aracını vermelerini istedi. Yılmaz aracın annesinin üzerine kayıtlı olduğunu söyleyince Deniz Akkaya'nın yanında bulunan 5 kişi Yılmaz'a annesini aratarak vekalet çıkarmasını istedi. Telaşa kapılan menajer sesi hoparlöre verilmiş telefondan annesini arayarak aracının modelini yükselteceğini bu nedenle bu sırada ofiste bulunan Yahya Yılmaz T.'ye vekalet çıkarmasını istedi.



GASP EDİP ZORLA İMZASINI ALDILAR



Vekalet işlemlerinin bitmesinin ardından Merih Yılmaz'a Deniz Akkaya'nın kendisine bir borcu olmadığı yazan metnin altını imzaladıktan sonra serbest bıraktılar.



Başına gelen olayların ardından Gasp Büro Amirliğinin yolunu tutan Merih Yılmaz zorla alı konulduğunu Deniz Akkaya ve yanında bulunan 5 kişi tarafından darp edilerek gasp edildiğini söyledi. Menajerin iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU



Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifadesine başvurulan Merih Yılmaz'ın annesi, 'Oğlum Merih beni telaşlı bir şekilde arayıp vekalet çıkart dediğinde istediğini yaptım.



Ancak ertesi gün alı konularak zorla bu eylemi yaptırdıklarını öğrendim. Deniz Akkaya oğlumu gasp etmiştir. Bu olaylara ait ve aracın götürülmesine dair tüm kamera kayıtları mevcuttur' şeklinde konuştu.



ÜNLÜ MANKEN VE 5 KİŞİ HAKKINDA 10,5 YIL HAPİS İSTENİYOR

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda Deniz Akkaya ve beraberindeki 5 şüpheli hakkında 'Hukuki Alacağını Tahsil Etmek Amacıyla Yağma Yapmak', 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçları kapsamında iddianame düzenlendi. 10,5 yıla kadar hapisleri istenen 5 şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.