. Mehmet Şef'ten MasterChef açıklaması!
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Beyaz Gazete
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Mehmet Şef'ten MasterChef açıklaması!

MasterChef'in iddialı şefi Mehmet Yalçınkaya'nın bu sezon programda olmayacağı ve yerine de Arda Türkmen'in geleceği iddia ediliyordu. İddialardan sıkılan Mehmet Şef bir hayranına verdiği yanıtla iddialara noktayı koydu.

Ekleme: 15.05.2022 - 10:11 Güncelleme: 15.05.2022 - 10:11 / Editör: Ozge Selin
Acun Ilıcalı, MasterChef Türkiye'nin temmuz ayında başlayacağını açıkladı.

Acun Ilıcalı'nın açıklaması sonrası iddialar havada uçuştu ve MasterChef'in iddialı şefi Mehmet Yalçınkaya'nın yeni sezonda olmayacağı konuşulmaya başlandı.

Mehmet Şef'in geçtiğimiz yıl aldığı para konusunda sorun yaşadığı ve artık programda olmak istemediği konuşulurken Acun Medya'nın; Fatih Tutak, Ömür Akkor, Refika Birgül, CZN Burak ve Arda Türkmen gibi isimlerle görüştüğü ve Arda Türkmen ile anlaştığı iddia edildi.

Bu iddialar günlerdir konuşulurken Mehmet Yalçınkaya bir takipçisine yanıt verdi.

MEHMET ŞEF SONUNDA KONUŞTU
MasterChef Türkiye kadrosunda değişiklik olmadığı üzerine yapımcılardan gelen yanıta ek olarak Mehmet Şef de iddialara noktayı koydu. Mehmet Şef bir takipçisinin "Masterchef Türkiye'yi heyecanla bekliyoruz yola devam" notuna "Devam" yanıtını verdi.
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