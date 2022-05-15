İşte Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi ve rolü!

Son olarak beklenmedik şekilde final kararı alınan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde 'Hızır Çakırbeyli' karakterine hayat veren Oktay Kaynarca, yeni bir yapımla ekranlara dönüyor. Usta oyuncu, dizide başrol olmanın yanı sıra projenin yapımcılığını da üstleniyor.

Hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan, yayınlandığı dönemin reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz (2015-2021) dizisinde 199 bölüm boyunca 'Hızır Çakırbeyli' rolünü oynayan Oktay Kaynarca'nın yeni projesi netleşti. Yeni sezonda ekranlara gelecek dizinin detayları da belli olmaya başladı.



"ÇOK BÜYÜK BİR İŞ YAPACAĞIZ"



Kaynarca, 27 Ocak'ta 57'nci yaşını dostlarıyla kutlamıştı. Kadıköy Koşuyolu'nda bulunan, kız kardeşi Onur Kaynarca’nın sahip olduğu mekanda misafirlerini ağırlayan oyuncu, yeni projeler hakkındaki soruları şöyle cevaplamıştı:



Bu yıl yapımcı olarak beni göreceksiniz, çok büyük bir iş yapacağız. Aynı zamanda oyuncu olarak da ekranlarda olacağım. ATV’de olacak bu işimiz, haziran ayı başında çekimlere başlayacağız, eylülde yayına çıkmış olacak. Gerçekten çok yorucu olacak, çekim yaparken bu kadar yorulmamıştım, herkesle tek tek ilgileniyorum. Çekim, cast iki kat daha fazla çalışıyorum.



'CEZAYİR' KARAKTERİNİ OYNAYACAK



Oktay Kaynarca’nın aynı zamanda yapımcılığını da üstleneceği dizi, eylül ayında ATV’de yayınlanacak. Çekimleri haziran sonunda başlayak yapımın adı 'Ben Bu Cihana Sığmazam' olacak.



Onur Tan’ın yönetmen koldtuğunda oturacağı dizi, adını Nesimi’nin efsane bir şiirinden alıyor. Alican Yaraş ve Yusuf Alp’in yazdığı dizide, Oktay Kaynarca sürprizi bol bir karaktere hayat verecek. Ünlü oyuncunun rolünün adı ise 'Cezayir'.



Öte yandan oyuncu kadrosu netleşmek üzere olan dizinin bazı sahnelerinin Türki Cumhuriyetleri’nde çekileceği öğrenildi.



EDHO GERİ Mİ DÖNÜYOR?



Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin dijital ortamda yeniden çekileceği ve kendisinin kadroda olmadığı haberlerine açıklık getirmişti. 57 yaşındaki sanatçı, şu ifadeleri kullanmıştı:



Benim haberim yok, biz yokuz. Biz projenin içinde değiliz, öyle bir şey varsa da haberimiz yok. Bu konu ile ilgili karar mercii ben değilim. Bu konuları diğer arkadaşlar ile konuşursanız daha sağlıklı olur ama bizi uzaktan yakından hiçbir şekilde ilgilendirmiyor, bir bilgimiz de yok.



"HER BİTİŞ BİR BAŞLANGIÇTIR"



Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla EDHO izleyicilerine veda eden oyuncu, "Yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim. Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum. Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşça kalın" mesajını yazmıştı.