. İşte Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi ve rolü!
  • USD: 15,44 - 15,47
  • EURO: 16,05 - 16,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İşte Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi ve rolü!

Son olarak beklenmedik şekilde final kararı alınan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde 'Hızır Çakırbeyli' karakterine hayat veren Oktay Kaynarca, yeni bir yapımla ekranlara dönüyor. Usta oyuncu, dizide başrol olmanın yanı sıra projenin yapımcılığını da üstleniyor.

Ekleme: 15.05.2022 - 10:02 Güncelleme: 15.05.2022 - 10:03 / Editör: Ozge Selin
Hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan, yayınlandığı dönemin reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz (2015-2021) dizisinde 199 bölüm boyunca 'Hızır Çakırbeyli' rolünü oynayan Oktay Kaynarca'nın yeni projesi netleşti. Yeni sezonda ekranlara gelecek dizinin detayları da belli olmaya başladı.

"ÇOK BÜYÜK BİR İŞ YAPACAĞIZ"

Kaynarca, 27 Ocak'ta 57'nci yaşını dostlarıyla kutlamıştı. Kadıköy Koşuyolu'nda bulunan, kız kardeşi Onur Kaynarca’nın sahip olduğu mekanda misafirlerini ağırlayan oyuncu, yeni projeler hakkındaki soruları şöyle cevaplamıştı:

Bu yıl yapımcı olarak beni göreceksiniz, çok büyük bir iş yapacağız. Aynı zamanda oyuncu olarak da ekranlarda olacağım. ATV’de olacak bu işimiz, haziran ayı başında çekimlere başlayacağız, eylülde yayına çıkmış olacak. Gerçekten çok yorucu olacak, çekim yaparken bu kadar yorulmamıştım, herkesle tek tek ilgileniyorum. Çekim, cast iki kat daha fazla çalışıyorum.

'CEZAYİR' KARAKTERİNİ OYNAYACAK

Oktay Kaynarca’nın aynı zamanda yapımcılığını da üstleneceği dizi, eylül ayında ATV’de yayınlanacak. Çekimleri haziran sonunda başlayak yapımın adı 'Ben Bu Cihana Sığmazam' olacak.

Onur Tan’ın yönetmen koldtuğunda oturacağı dizi, adını Nesimi’nin efsane bir şiirinden alıyor. Alican Yaraş ve Yusuf Alp’in yazdığı dizide, Oktay Kaynarca sürprizi bol bir karaktere hayat verecek. Ünlü oyuncunun rolünün adı ise 'Cezayir'.

Öte yandan oyuncu kadrosu netleşmek üzere olan dizinin bazı sahnelerinin Türki Cumhuriyetleri’nde çekileceği öğrenildi.

EDHO GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin dijital ortamda yeniden çekileceği ve kendisinin kadroda olmadığı haberlerine açıklık getirmişti. 57 yaşındaki sanatçı, şu ifadeleri kullanmıştı:

Benim haberim yok, biz yokuz. Biz projenin içinde değiliz, öyle bir şey varsa da haberimiz yok. Bu konu ile ilgili karar mercii ben değilim. Bu konuları diğer arkadaşlar ile konuşursanız daha sağlıklı olur ama bizi uzaktan yakından hiçbir şekilde ilgilendirmiyor, bir bilgimiz de yok.

"HER BİTİŞ BİR BAŞLANGIÇTIR"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla EDHO izleyicilerine veda eden oyuncu, "Yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim. Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum. Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşça kalın" mesajını yazmıştı.
FETÖ ve YPG/PKK'ya açık destek! İsveç'in terör dosyası kabarık
ALTAY'da düğüm çözüldü! Sırada testler ve seri üretim var!
CHP'li belediye başkanları devlete 'katil' deyip teröriste destek veren Canan Kaftancıoğlu'nu aklama yarışına girdi
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden gece yarısı operasyonu!
Dünyanın gözü bu görüşmede olacak: Erdoğan davet etti Türkiye'ye geliyor
Finlandiya'dan Türkiye ile ilgili yeni açıklama! PKK sorusuna kaçamak cevap
Trabzonspor'un şampiyonluk gecesinde damga vuran an! Öyle bir şarkıyla sahneye çıktı ki herkesi duygulandırdı....
Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya ve İsveç'in NATO kararını yorumladı
Başkan Erdoğan: Çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz
HDP'den kirli provokasyon, milletvekili polise taşla saldırdı
İbrahim Kalın'dan İsveç ve Finlandiya'ya NATO mesajı: Yapılması gereken açık
Karadeniz Fırtınası Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor: Binlerce taraftar sokaklara akın etti
Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Rize'de: Dev proje Rize-Artvin Havalimanı açıldı
Şampiyon Trabzonspor'un teknesi yola çıktı!
Komuta kademesinden Anıtkabir'e ziyaret
Aliyev’den Rize’ye ve halkına övgü dolu sözler:Burası cennet gibi
Putin: Finlandiya’nın NATO üyeliği hata olur
Başkan Erdoğan Rize-Artvin Havalimanı'nı uçağın kokpitinden inceledi.
Cenaze saatlerce yol kenarında bekletildi! 'Araba burada ama bizi götüren yok'
Karadeniz'de korkutan görüntü! Suyun rengi değişti: Ekipler inceleme başlattı

Karadeniz'de korkutan görüntü! Suyun rengi değişti: Ekipler inceleme başlattı

EPDK'dan doğal gaz kararı! Abone olan herkesi ilgilendiriyor

EPDK'dan doğal gaz kararı! Abone olan herkesi ilgilendiriyor

Ümitcan Uygun davasında flaş! 10 yıl hapsin gerekçesi açıklandı

Ümitcan Uygun davasında flaş! 10 yıl hapsin gerekçesi açıklandı

Bu ilk vukuatı değilmiş! Düzce'de kızlarını istismar eden adam tutuklanarak cezaevine

Bu ilk vukuatı değilmiş! Düzce'de kızlarını istismar eden adam tutuklanarak cezaevine

Meteoroloji'den tüm yurda uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji'den tüm yurda uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Antalya'da korkunç olay: 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü

Antalya'da korkunç olay: 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü