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İkizlerinden yeni haber var!

49 yaşındaki Seray Sever'in hamile olduğu haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Son olarak Doya Doya Moda programında sunuculuk yapan Seray Sever programın bitmesiyle inzivaya çekilmişti. Üç yıl önce kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile nikah masasına oturan Seray Sever sessizliğini ikiz bebekleri olacağı müjdesi ile bozmuştu. Hayranlarını oldukça sevindiren Seray Sever yeni yıla hamilelik pozları ile girmişti. Seray Sever geçtiğimiz hafta anne oldu. Özel bir hastanede doğum yapan Seray Sever ikizleri Sofia ve Alya'yı kucağına aldı. Seray Sever hastaneden günler sonra taburcu oldu. Sever, minik kızlarının bakımı için özel…

Ekleme: 15.05.2022 - 20:36 Güncelleme: 15.05.2022 - 20:38 / Editör: Ozge Selin
İkiz bebekleri Alya ve Sofia'yı 19 Nisan'da dünyaya getiren Seray Sever, Anneler Günü'nde taburcu oldu.

Evde geçirdikleri ilk günü anlatan Sever, şöyle konuştu:


'Anneler Günü'nde çıktık. Bizim her şeyimiz özel günde oluyor! Evde ilk gece iyiydi. Bebekler çok minik oldukları için evde özel bakım hemşiremiz var.

Çocuklar daha güvende olsun diye yardımcı oluyorlar.

Hastanede de zaten kaldığımız 20 gün boyunca çift hemşire onlarla ilgilendi.

Bu düzene evde de devam etmek istedik.

İyiler, çok hızlı kilo almaya başladılar. Bugün hatta banyomuzu yaptık.

Gün sadece onlarla geçiyor.

Sofia yanıma geldi, Alya şu anda kuvözde. Ama durumu çok iyi. Biraz daha kilo almasını bekliyoruz.'

FOTOĞRAFLARI 40 GÜN SONRA!
Yeni anne Sever, heyecan içerisinde olduğunu söyledi: 'Sofia yanıma gelmeden önce hazırlık yapmaya başladım. Onun için pembe gecelik giydim ve süslendim. Bugün de ilk defa altını değiştirdim.

Şu süreçte anladım ki cennet gerçekten annenin ayaklarının altında. Onlar Allah'ın mucizeleri.'

Oyuncu, bebeklerinin fotoğrafını 40 gün geçmeden yayınlamak istemediğini de sözlerine ekledi.
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