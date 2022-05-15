. Hadise'den yeni ev için özel istek!
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Hadise'den yeni ev için özel istek!

Hadise, evi baştan aşağı yenileme kararı aldı. Bir iç mimarla 250 bin liralık anlaşma yapan ünlü popçu, değişikliklere hızlıca başlanması talimatını verdi

Ekleme: 15.05.2022 - 19:58 Güncelleme: 15.05.2022 - 20:00 / Editör: Ozge Selin
30 Nisan Çırağan Saray'ında aile arasında bir düğünle evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler'in yeni adresleri belli olmuştu. Ünlü çiftin, geçtiğimiz gün boşanan Mihre-İbrahim Çelikkol çiftinin Riva Konakları'ndaki evini aylık 50 bin liraya kiraladığı ortaya çıkmıştı.

İkilinin aşk yuvaları sosyal medyayı ikiye bölerken magazin gündeminde de büyük ses getirmişti. Attıkları her adım sevenleri tarafından yakından takip edilen Hadise ve Mehmet Dinçerler'in lüks villalarına dair bir detay daha ortaya çıktı. Bir iç mimarla 250 bin liralık anlaşma yapan ünlü popçu, değişikliklere hızlıca başlanması talimatını verdi. Hadise'nin isteği ise çok konuşuldu.

Hadise'nin bir de özel isteği olduğu ve evdeki iki oda birleştirilerek şarkıcı için giyinme odası haline getirileceği de öne sürüldü.
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