. Eurovision'un bu yılki kazananı Stefania ile Ukrayna oldu!
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Eurovision'un bu yılki kazananı Stefania ile Ukrayna oldu!

Bu yıl 66'ncı kez düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı Ukrayna oldu. Stefania isimli şarkıyla Ukrayna'yı temsil eden Kaluş Orkestra grubu zaferi kazandı.

Ekleme: 15.05.2022 - 16:37 Güncelleme: 15.05.2022 - 16:41 / Editör: Ozge Selin
İtalya'da bu yıl 66'ıncısı düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı "Stefania" adlı şarkısıyla Ukrayna'yı temsil eden "Kaluş Orkestra" grubu kazandı.

Eurovision'u geçen yıl kazanan İtalya'nın, Torino kentindeki Pala Olimpico salonunda ev sahipliği yaptığı bu yılki yarışmanın finalinde, 25 ülkeden temsilci yer aldı.

Yarışmanın finalinde Ukrayna'yı temsil eden "Kaluş Orkestra" grubu "Stefania" adlı şarkısıyla toplamda 631 puan alarak birinci seçildi.

İngiltere'nin temsilcisi Sam Ryders'ın seslendirdiği "Space Man" şarkısı 466 puanla ikinci olurken, üçüncülüğü ise 459 puanla İspanya'nın temsilcisi Chanel'in seslendirdiği "SloMo" şarkısı elde etti.

Eurovision'un bu yılki kazananı Stefania ile Ukrayna oldu!

Yarışmanın finalinde jüri oylarında İngiltere önde çıkmasına karşın, Ukrayna'nın kazanmasında jüri oylarına ek olarak halk oylarından gelen 439 puan belirleyici oldu.

Bu sonuçla Ukrayna, 2004 ve 2016'nın ardından Eurovision Şarkı Yarışması'nı 3. kez kazanmayı başardı.

Diğer yandan, organizasyona ev sahipliği yapan İtalya da Mahmood ve Blanco'nun seslendirdiği "Brividi" şarkısıyla 268 puanla 6. basamakta yer buldu.

Nadir Rustamli'nin seslendirdiği "Fade To Black" şarkısıyla yarışan Azerbaycan ise 106 puanla 16. sırada yer aldı.

Almanya ise Malik Harris'in "Rockstars" şarkısıyla sadece 6 puan alarak yarışmayı 25. ve son sırada tamamladı.
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