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Chris Rock tarafını seçti!

Son dönemde Oscar’da Will Smith’in kendisine attığı tokatla gündemden düşmeyen Chris Rock, Johnny Depp ve Amber Heard’ün karalama davasıyla ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. İngiltere’de gerçekleştirdiği gösterisinde konuşan ünlü isim, tarafını belli etti.

Ekleme: 15.05.2022 - 20:42 Güncelleme: 15.05.2022 - 20:43 / Editör: Ozge Selin
2022 Oscar Ödülleri, 28 Mart gecesi sahiplerini bulmuştu. Los Angeles’taki Dolby Theatre’da düzenlenen geceye ödül alanlardan çok, Will Smith'in sahneye çıkarak komedyen Chris Rock'a tokat atması damga vurmuştu.

Komedyen Chris Rock'a, eşi Jada Pinkett Smith'in 'alopesi' hastalığı nedeniyle kazıttığı saçlarıyla ilgili espriler yapması üzerine sahneye çıkarak tokat atan Will Smith, yerine dönünce de sahneye doğru; "Karımın adını ağzına alma" diye bağırmış ve Rock'un açıklama yapma girişimini engelleyerek aynı ifadeleri daha sert bir şekilde tekrarlamıştı.

53 yaşındaki oyuncu, ödülünü almak için sahneye çıktığında gözyaşlarıyla özür dilemiş ve Akademi'den özür dilemek istiyorum, aday arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum. Bu güzel bir an" demişti. Smith'in tokat attığı Chris Rock'tan özür dilememesi dikkat çekmişti.


"SINIRI AŞTIM VE HATALIYDIM"

Tüm bu yaşananların ardından sessizliğini bozan Smith sosyal medya hesabından özür mesajı paylaşmış ve "Şiddet her türü zehirli ve yıkıcı. Benim dün geceki hareketlerim kabul edilemez ve affedilemez. Espriler işin bir parçası fakat Jada’nın sağlık durumuyla ilgili bir espri bana çok fazla geldi ve duygusal davrandım. Kamuoyunun önünde senden özür dilemek istiyorum Chris. Sınırı aştım ve hatalıydım. Çok utandım ve hareketlerim olmak istediğim adamı göstermiyor. Dünyada şiddete yer olmamalı" ifadelerini kullanmıştı.

ROCK SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Tokat skandalıyla gündeme gelen Chris Rock ise ilk kez konuşmuştu. Ünlü komedyen, olayın ardından Boston’da gösteri yapacağı salona giriş yaparken korumalarıyla objektiflere yansımıştı.

Variety’nin aktardığına göre; 57 yaşındaki Rock, gösteri başında tokat olayı hakkında seyircisine “Hafta sonunuz nasıl geçti? Benim henüz yaşananlarla ilgili söyleyecek bir şeyim yok" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü isim, "Halen bu olayı sindiriyorum. Eğer bunun için geldiyseniz üzgünüm ama halen olayı işliyorum. Bir noktada bu konuda konuşacağım” diye konuşmuştu.

DEPP-HEARD YORUMU

Oscar törenine damga vuran tokat skandalıyla gündemden düşmeyen Rock, oyuncu Johnny Depp ve Amber Heard'ün devam eden mahkeme süreciyle ilgili yorumda bulundu.

Londra'da gerçekleştirdiği komedi gösterisi esnasında Depp ve Heard'ün davasına atıfta bulunan Rock, "Amber Heard hariç tüm kadınlara inanın!" ifadelerini kullandı.

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