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Ceza'dan anlamlı konser!

Üsküdar Üniversitesi'nin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde liseli öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği Türkiye’nin ilk Bilim ve Fikir Festivali 8’inci kez düzenlendi. Türk rap müziğinin başarılı ismi Ceza, festival kapsamında düzenlenen bahar konserinde sahneye çıktı. Ceza, ilk kez Üsküdar’da verdiği konserin kendisi için çok anlamlı olduğunu söyledi.

Ekleme: 15.05.2022 - 10:06 Güncelleme: 15.05.2022 - 10:06 / Editör: Ozge Selin
Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkesinde düzenlenen festivalde Türk rap müziğinin başarılı ismi Ceza sahne aldı. Yaklaşık iki bin öğrencinin yer aldığı konserde, öğrencilerin sanatçıya ilgisi yoğundu. Küçük bir hayranı da sahnede Ceza’ya eşlik etti. Rapçi, repertuarıyla öğrencileri konser sonuna kadar eğlendirdi.

"BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR GÜN"

Gerçek adı Bilgin Özçalkan olan Ceza, Danyal Özçalkan ve Servet Özçalkan'ın oğlu olarak 31 Aralık 1976 tarihinde Üsküdar'da dünyaya geldi. Bu konserin kendisi için çok anlamlı olduğunu da dile getiren rapçi, babası ve dedesinin de Üsküdar’da dünyaya geldiğini söyledi.

Rapçi Ceza: Artık ölsem de gam yemem
İlk kez Üsküdar’da konser verdiğini belirten Ceza, “Bugün benim için çok özel bir gün. Doğduğum Üsküdar’da ilk kez konser veriyorum. Bu konser benim için çok anlamlı. Dünyanın en güzel manzarasına karşı şarkılarımızı söylüyoruz. Artık ölsem de gam yemem” dedi.

"ÜSKÜDAR FARKINI ORTAYA KOYDU"

Şarkılarıyla gençleri coşturan Ceza, Türkiye’nin pek çok yerinde konserler verdiğini belirterek, “Üsküdar’da verdiğim bu konser bir başka oldu. Üsküdar farkını ortaya koydu. Harikasınız” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de zor günlerden geçtiğini kaydeden Ceza, o günlerin bir daha yaşanmamasını diledi.
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