. Cansu Dere'den veda paylaşımı!
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Beyaz Gazete
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Cansu Dere'den veda paylaşımı!

İki sezondur Kanal D'de izleyici karşısına çıkan 'Sadakatsiz' dizisinin büyük finali için geri sayım başladı. Çekimleri sona eren dizinin 'Asya Yılmaz'ı Cansu Dere, rol arkadaşlarıyla verdiği pozu sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunarak yapıma veda etti.

Ekleme: 15.05.2022 - 20:45 Güncelleme: 15.05.2022 - 20:47 / Editör: Ozge Selin

BBC'nin 'Doctor Foster' adlı dizisinden ülkemize uyarlanan 'Sadakatsiz', iki sezondur çarşamba akşamları ekranlara gelmeye devam ediyor. İki hafta sonra 60'ıncı bölümüyle final yapacak olan dizinin çekimleri tamamlandı.

Başrollerini Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un paylaştığı dizinin kadrosunda Tarık Emir Tekin, Gözde Seda Altuner, Nazlı Bulum ve Alp Akar gibi isimler yer alıyordu.

Son çekim gününde birlikte objektiflere poz veren 'Sadakatsiz' ekibinden Cansu Dere, arkadaşlarıyla olan pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Güzel oyuncu, paylaşımına; 'İyi ki tanıştık, iyi ki çalıştık' notunu düştü.

Cansu Dere'den veda paylaşımı!

MELİS DE PAYLAŞTI

Bu kareyi kendi sosyal medya hesabından paylaşan Melis Sezen ise 'Çok seviyorum. İyi ki' ifadelerini kullandı. Ünlü isim, yayınladığı kareye kalp emojisi eklemeyi de ihmal etmedi.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

11 Mayıs Çarşamba akşamı 58'inci bölümüyle izleyici karşısına çıkan 'Sadakatsiz' dizisinde Derin'in; Ali ve kendisine bir şey yaptığına dair ortamı hazırlayan Asya, işler iyice büyümeden saklandığı yerden geri döndü.

Bu sırada kimsenin kendisine inanmamasıyla öfkelenen Derin, Onur'a sığınırken; Volkan da Asya'nın 'boşanacağını karına söyle' demesiyle büyük bir kararsızlık yaşadı.

Derin'den de vazgeçmeyen Volkan, Asya'nın birden eve gelişiyle şoke oldu. Asya'nın Derin'e; Volkan'ın bu akşam kendisini sevdiğini ve boşanmak istediğini söylemek için geldiğini söylemesi onu çıldırttı. Eline bıçak alan Derin'i durdurmaya çalışan Volkan ise yaralandı.
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